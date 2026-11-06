Thứ bảy vì dân phục vụ ở Tân Hội

Xã Tân Hội tổ chức “Ngày dân vận chính quyền - Thứ bảy vì dân phục vụ” hỗ trợ người dân trên địa bàn xã thực hiện các thủ tục hành chính.

Đều đặn vào thứ bảy hằng tuần, cán bộ, công chức, công an và đoàn viên, thanh niên xã Tân Hội đến từng ấp trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, các lực lượng còn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, từng bước nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Ông Hoàng Phước Đại, ngụ xã Tân Hội cho biết: “Trước đây, tôi muốn làm thủ tục hành chính phải đến xã, tốn nhiều thời gian. Nay được làm thủ tục tại ấp và được hướng dẫn thực hiện trên điện thoại thông minh, tôi thấy tiện ích hơn”.

Phản hồi tích cực từ cơ sở cho thấy mô hình bước đầu đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, góp phần thay đổi thói quen tiếp cận dịch vụ hành chính theo hướng hiện đại. Theo Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc, xã xác định thực hiện mô hình “Ngày dân vận chính quyền - Thứ bảy vì dân phục vụ” để gần dân, sát dân, chăm lo tốt cho người dân ngay từ cơ sở.

Việc tổ chức định kỳ vào thứ bảy hằng tuần tạo thuận lợi cho người đi làm ăn xa, chỉ có thể trở về địa phương vào dịp cuối tuần để thực hiện thủ tục hành chính. Xã chú trọng hỗ trợ tại nhà đối với người cao tuổi, người đi lại khó khăn, giúp họ giải quyết thủ tục thuận tiện, không mất thời gian công đi lại nhiều lần.

Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc (bìa trái) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội hướng dẫn người dân sử dụng mã QR để tìm hiểu thông tin.

Để mô hình thực hiện hiệu quả, xã bố trí nhân lực, trang thiết bị, đường truyền và thực hiện tại các trụ sở ấp. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, sẵn sàng xử lý các thủ tục phát sinh. Việc hỗ trợ tài khoản, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công được thực hiện trực tiếp, phù hợp với người dân, nhất là những người cao tuổi.

Điểm nổi bật của mô hình là chuyển từ cách phục vụ chờ người dân đến trụ sở sang chủ động đến tận nơi hỗ trợ người dân. Các lực lượng tham gia được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp đồng bộ. Cán bộ, công chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; Công an xã hỗ trợ đăng ký định danh điện tử mức độ 2; đoàn viên, thanh niên hướng dẫn tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID; cán bộ y tế thu thập thông tin phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng. Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số thuận lợi hơn.

Lực lượng Công an xã Tân Hội hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Xã Tân Hội còn triển khai gắn bảng mã QR tại một số hộ gia đình để tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân. Khi quét mã QR, người dân có thể truy cập trang thông tin của xã, tra cứu số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo xã, Công an xã và tìm hiểu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc đưa mã QR đến hộ gia đình góp phần đa dạng hóa kênh thông tin, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Mô hình “Ngày dân vận chính quyền - Thứ bảy vì dân phục vụ” không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị.

Qua những việc làm cụ thể, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; niềm tin của người dân đối với chính quyền được củng cố, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.