Thứ Bảy tuần này là ngày bao nhiêu? Câu trả lời của ChatGPT gây tranh luận

Thứ Bảy tuần này là ngày bao nhiêu?

Trong một cuộc thảo luận trên mạng xã hội, một người kể lại việc mình tranh luận với người nhà. Người này cho rằng nếu hôm nay là Chủ Nhật, thì "thứ Bảy tuần này" phải là ngày thứ Bảy tiếp theo, nhưng người nhà lại nói "thứ Bảy tuần này" là ngày hôm qua.

Cuối cùng họ phải nhờ đến ChatGPT. Câu hỏi được đặt ra là "Nếu hôm nay là Chủ Nhật 15/11/2026 thì thứ Bảy tuần này là ngày bao nhiêu?".

ChatGPT trả lời là ngày 14/11/2026.

Câu trả lời của ChatGPT (Ảnh chụp màn hình).

Một số người đồng tình với đáp án này, bởi theo cách tính tuần bắt đầu từ thứ Hai và kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 14/11 vẫn thuộc "tuần này".

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng ChatGPT trả lời sai, và thứ Bảy tuần này phải là ngày 21/11. Lý do là một tuần bắt đầu từ ngày Chủ Nhật, hoặc là khi nói "tuần này" là nói đến hiện tại hoặc tương lai chứ không phải quá khứ. Chẳng hạn, vào Chủ Nhật, khi ai đó hỏi "thứ Bảy tuần này có đi ăn cưới không?", thì sẽ là nói đến ngày thứ Bảy của tương lai.

Một số tranh luận về "thứ Bảy tuần này" (Ảnh chụp màn hình Facebook).

Còn một điều oái oăm nữa: Cũng có người hỏi nếu hôm nay là Chủ Nhật 8/11/2026 thì thứ Bảy tuần này là ngày nào, ChatGPT vẫn trả lời là 14/11/2026. Điều này cho thấy ngay cả ChatGPT cũng có lúc coi cụm từ "thứ Bảy tuần này" là chỉ ngày thứ Bảy trong tương lai.

ChatGPT và một câu trả lời khác... (Ảnh chụp màn hình).

Vậy thực tế là thế nào?

Tiêu chuẩn quốc tế quy định ngày đầu tiên của tuần là thứ mấy?

Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 8601 về biểu diễn thời gian, cũng được sử dụng ở Việt Nam, thứ Hai được xác định là ngày đầu tiên của tuần, còn Chủ Nhật là ngày cuối cùng của tuần.

Như vậy, theo quy ước một tuần bắt đầu từ thứ Hai thì tuần có ngày Chủ Nhật 15/11/2026 sẽ kéo dài từ thứ Hai 9/11 đến hết Chủ Nhật 15/11. Vậy thứ Bảy của tuần này là ngày 14/11, dù ngày đó đã trôi qua.

Nhưng nói rộng ra một chút thì không phải quốc gia nào cũng coi thứ Hai là ngày đầu tuần.

Theo trang chuyên về thời gian và lịch Time and Date, khoảng 160 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 3,3 tỉ người coi thứ Hai là ngày đầu tuần, trong khi 67 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 4 tỉ người coi Chủ Nhật là ngày đầu tuần. Như vậy, tính theo số dân thì tỉ lệ cũng gần 50:50. Cũng có một số nước như Afghanistan, Iran… coi thứ Bảy là ngày đầu tuần.

Như vậy, cách xác định ngày đầu tuần không hoàn toàn giống nhau trên thế giới.

Ở Việt Nam, thứ Hai được coi là ngày đầu tuần.

Vậy tại sao nhiều người vẫn cho rằng "thứ Bảy tuần này" là ngày thứ Bảy của tương lai?

Điểm thú vị của cuộc tranh luận nằm ở chỗ cách tính lịch và cách sử dụng ngôn ngữ trong đời sống không phải lúc nào cũng giống nhau.

Chẳng hạn, nếu vào Chủ Nhật 15/11, một người hỏi: "Thứ Bảy tuần này bạn có bận không?", người nghe có thể hiểu rằng họ đang được hỏi về thứ Bảy sắp tới, tức ngày 21/11. Bởi thông thường, khi hỏi người khác có bận hay không thì mục đích là để sắp xếp một kế hoạch trong tương lai.

Nhưng nếu câu hỏi là: "Thứ Bảy tuần này bạn đã đi đâu?", người nghe lại có thể nghĩ ngay đến ngày 14/11, tức thứ Bảy đã qua.

Như vậy, cùng một cụm từ "thứ Bảy tuần này" nhưng cách hiểu có thể thay đổi tùy hoàn cảnh giao tiếp.

Tức là trong hội thoại hằng ngày thì không có quy định bắt buộc phải hiểu "thứ Bảy tuần này" theo một nghĩa duy nhất.

Vì vậy, nếu xét theo quy ước tuần bắt đầu từ thứ Hai, đáp án "thứ Bảy tuần này là ngày 14/11/2026" là phù hợp (với câu hỏi ghi rõ "hôm nay là Chủ Nhật 15/11/2026"). Còn trong một cuộc trò chuyện, việc người nghe nghĩ đến ngày 21/11 cũng là có thể hiểu được.

Để tránh nhầm lẫn, cách đơn giản nhất vẫn là nói rõ "thứ Bảy vừa qua/ vừa rồi (14/11)" hoặc "thứ Bảy tới (21/11)". Bởi đôi khi, một câu nói rất quen thuộc lại có thể khiến 2 người nghĩ khác hẳn nhau.