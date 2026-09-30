Threads trao chìa khóa cho phụ huynh: Nơi Gen Z xả stress có còn là 'vùng an toàn'?

Ra đời vào tháng 7/2023, chỉ trong vòng 3 năm, Threads đã nhanh chóng thu hút cộng đồng người dùng trẻ đặc biệt là Gen Z và cả Gen Alpha. Sau khoảng thời gian tập trung tối ưu hoá trải nghiệm người dùng, Meta vừa chính thức đưa tính năng giám sát dành cho phụ huynh lên nền tảng Threads tại Việt Nam.

Cụ thể, bộ công cụ giám sát cho phép phụ huynh theo dõi tổng thời gian con truy cập Threads mỗi ngày cũng như mức trung bình theo tuần, đặt hạn mức thời gian sử dụng hằng ngày và chặn truy cập theo khung giờ hoặc ngày cố định. Đặc biệt, thói quen thức khuya lướt mạng có thể được điều chỉnh với "chế độ ngủ", tự động tắt thông báo và bật tính năng trả lời tự động từ 22 giờ đêm đến 7 giờ sáng hôm sau.

Bên cạnh đó, phụ huynh còn có thể quản lý quyền riêng tư, kiểm soát ai được gắn thẻ (tag) con trong bài viết, phê duyệt các cài đặt nội dung nhạy cảm, đồng thời phê duyệt các thay đổi cài đặt bảo vệ đối với người dùng dưới 16 tuổi.

Tính năng giám sát phụ huynh mới trên Threads.

Động thái này từ Meta nhằm bảo vệ người dùng nhỏ tuổi khỏi các nội dung tiêu cực, gây tranh cãi và không phù hợp với lứa tuổi. Bởi lẽ khác với Facebook hay TikTok, thuật toán của Threads được giới trẻ yêu thích khi ưu tiên các bài đăng bày tỏ quan điểm, chia sẻ trải nghiệm, được đánh giá là mang tính organic, tự nhiên hơn một số nền tảng khác.

Tuy nhiên, chính điều này dễ tạo ra lỗ hổng cho những tài khoản ẩn danh chỉ đăng tải, lan tỏa những điều tiêu cực, gây ảnh hưởng không tốt đến người dùng trẻ. Vì vậy, bài toán của Meta là làm sao để giữ được đặc tính "bất kỳ tiếng nói nào dù nhỏ bé tới đâu cũng có thể được nghe thấy" nhưng đồng thời tránh việc trở thành môi trường thuận lợi cho những nội dung độc hại, gây sốc sinh sôi nảy nở.

Tính năng giới hạn thời gian và chế độ ngủ được kỳ vọng giúp người dùng cải thiện nhịp sinh hoạt, duy trì lịch ngủ nghỉ khoa học hơn, giảm thiểu tình trạng mệt mỏi vào sáng hôm sau; hạn chế hành vi "doom scrolling" (hành động lướt mạng vô thức gây mệt mỏi và mất thời gian).

Tuy nhiên, tính năng này cũng đối mặt với thử thách khi "vùng trời riêng" các bạn trẻ thoải mái bộc lộ nỗi niềm - một trong những yếu tố khiến Threads tách rời khỏi xu hướng mạng xã hội của Facebook, nơi mà người dùng trưởng thành, lớn tuổi hơn chiếm đa số - giờ đây có sự theo dõi của người lớn.

Cho nên, "thành phố sợi chỉ" vẫn đang trong giai đoạn kiến thiết sao cho hoàn chỉnh nhất, vẫn rộng cửa cho những tâm hồn trẻ cần sự giải tỏa nhưng đảm bảo an toàn, được bảo vệ không kém cạnh gì các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Meta.