Threads rộ trend biến ảnh đời thường thành tranh Giáng sinh vẽ tay bằng AI

Giáng sinh đến gần, Threads lại xuất hiện một trend chỉnh ảnh mới khiến nhiều người thích thú: Biến những bức ảnh chụp cùng bạn bè, người thân thành hình minh họa Giáng sinh mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu).

Chỉ bằng những câu lệnh đơn giản, netizen đã có được những bức ảnh cực kỳ cute cho mùa Giáng Sinh này. Ảnh: Nguyễn Nho Chí Thoại.

Để bắt trend, người dùng chỉ cần tải lên một bức ảnh cá nhân và nhập câu lệnh bằng tiếng Anh: “Redraw the photo as a cozy Scandinavian greeting card illustration...” để AI tạo ra phiên bản minh họa tương ứng.

Điểm đặc biệt của câu lệnh là yêu cầu giữ nguyên những người xuất hiện trong ảnh, tư thế và trang phục, đồng thời chuyển toàn bộ hình ảnh sang phong cách vẽ gouache kỹ thuật số. Các nhân vật thường có dáng người thon dài, đầu nhỏ, trang phục rộng và dày dặn, gương mặt tối giản với đôi mắt chấm cùng hai má ửng hồng.

Ảnh: @kcang_vajra.

Bảng màu được giới hạn trong những gam trầm ấm như xanh lá, be, nâu, xám, kết hợp một điểm nhấn đỏ san hô. Phần nền giấy màu trắng ngà, trái tim đỏ nhỏ phía trên cùng không khí Giáng sinh tạo nên tổng thể giống một bức tranh minh họa vẽ tay.

﻿Ảnh: @lan.anh.7543653.

Sau khi chia sẻ kết quả lên Threads, nhiều người dùng tiếp tục thử nghiệm câu lệnh với ảnh chụp cùng hội bạn, người yêu, gia đình hoặc thú cưng. Những khoảnh khắc quen thuộc được tái hiện trong diện mạo mới, mang màu sắc Giáng sinh vừa ấm áp vừa đáng yêu.