Threads vừa giới thiệu Threads Friends – tính năng cho phép người dùng chia sẻ bài viết với một nhóm bạn thân giới hạn tối đa 50 người. Có cách hoạt động tương tự Close Friends trên Instagram hay chế độ giới hạn người xem của Facebook, tính năng mới hướng đến việc tạo ra một không gian chia sẻ riêng tư hơn trên nền tảng mạng xã hội này.

Threads cho ra mắt tính năng "Threads Friends", cho phép giới hạn người xem bài viết trong một nhóm người nhỏ.

Điểm khác biệt của Threads Friends là có một bảng tin (feed) riêng, tách biệt với luồng bài viết công khai thông thường. Người dùng có thể chủ động thêm bạn bè vào danh sách trước khi đăng bài hoặc mở lời mời công khai để những người theo dõi gửi yêu cầu tham gia, với điều kiện người ứng tuyển phải theo dõi tài khoản của người đăng. Danh sách này có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào, tuy nhiên, những người được thêm vào sau vẫn có quyền xem lại toàn bộ bài viết đã đăng trước đó trong Threads Friends.

Người dùng có thể tùy chọn người có thể nằm trong danh sách bạn bè, hoặc đăng bài "tuyển" công khai theo mẫu.

Thực tế, tính năng này đã được Threads giới thiệu từ cuối tháng 10, nhưng ban đầu chỉ khả dụng tại 3 quốc gia gồm Ireland, Nhật Bản và Italy. Laura Javier, Giám đốc Thiết kế sản phẩm của Threads và Instagram, cũng từng chia sẻ một phần giao diện mới, trong đó tên bảng tin có thể được rút gọn thành “Thriends” – cách kết hợp giữa Threads và Friends.

Clip ngắn được Laura Javier - Giám đốc Thiết kế sản phẩm tại Threads và Instagram chia sẻ để "nhá hàng" tính năng mới trên Threads. Nguồn: @lrjvr

Ngay sau khi tính năng được mở rộng, nhiều người dùng đã nhanh chóng cập nhật ứng dụng để trải nghiệm. Trên Threads, không khó để bắt gặp những bài đăng tìm kiếm “bạn thân”, với mong muốn kết nối cùng những người có chung sở thích, quan điểm hoặc “cùng tần số”. Đây cũng là cách để người dùng tìm kiếm những người có thể cùng chia sẻ các “map” (meme, câu chuyện hoặc góc nhìn riêng) vốn không phù hợp để xuất hiện trên trang cá nhân công khai.

Những bài viết "tìm bạn thân" nổi lên sau khi Threads cập nhật tính năng mới.

Với một bộ phận người dùng, Threads Friends là không gian thích hợp để đăng tải những suy nghĩ, quan điểm cá nhân hoặc nội dung chỉ một nhóm người nhất định mới có thể thấu hiểu. Việc giới hạn số lượng thành viên cũng giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi tương tác, thay vì phải cân nhắc phản ứng từ toàn bộ cộng đồng theo dõi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm thấy sự cần thiết ở tính năng này. Một số người cho biết chưa biết nên sử dụng Threads Friends như thế nào, bởi họ vốn đã có các tài khoản phụ (acc clone) để thoải mái chia sẻ mà không lo người quen bắt gặp. So với Threads Friends, nhiều người dùng mong chờ nhiều tính năng khác như đổi ảnh bìa hay giới hạn người xem bài viết cố định trên nền tảng này.

Nhiều ý kiến được bàn luận sôi nổi xung quanh tính năng mới này của Threads.

Dù nhận được những phản ứng khác nhau, Threads Friends vẫn cho thấy nỗ lực của nền tảng trong việc đa dạng hóa trải nghiệm và khuyến khích các tương tác mang tính cá nhân hơn, bên cạnh không gian thảo luận công khai vốn là đặc trưng của Threads.