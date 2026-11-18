THPT Văn Hiến (đỏ) vs THPT Ngọc Hồi là một trong những cặp đấu đáng chú ý của vòng 1/32

Trong khi THPT Ngọc Hồi giành ngôi Nhất bảng M thì các cầu thủ THPT Văn Hiến nhì bảng AA

Trận này, trường Văn Hiến chơi phòng ngự đầy chủ động và an toàn

50 phút chính thức kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi từ hai đội

Tỉ số 0-0 buộc trường Văn Hiến và Ngọc Hồi phải bước lên chấm luân lưu để phân định đội đi tiếp

Tại đây, thủ môn Đình Kiên tỏa sáng...

... góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 10-9 nghẹt thở

Loạt đá kéo dài và thật sự cân não

Sự căng thẳng của cầu thủ trường Văn Hiến

Và sau cú đá cuối cùng, niềm vui đã bùng lên...

... THPT Văn Hiến đã vượt qua để ghi tên mình vào vòng 1/16

Niềm hân hoan của THPT Văn Hiến với tấm vé đi tiếp

Niềm hân hoan của THPT Văn Hiến với tấm vé đi tiếp

Vòng sau, họ sẽ chạm trán THPT Chúc Động, cặp đấu cũng rất đáng chờ đợi.