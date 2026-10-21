THPT Tân Lập thi đấu bùng nổ trận ra quân

Chiều 21-10, THPT Tân Lập (xanh biển) gặp THPT Marie Curie Hà Đông ở trận ra quân bảng BB

Đội bóng áo xanh biển lập tức gây ấn tượng bằng lối chơi tổng lực, tấn công dồn dập

Phút 13, Duy Anh đưa THPT Tân Lập vượt lên dẫn 1-0 sau pha dứt điểm chính xác

Cảm xúc của Duy Anh và đồng đội sau khi lập công

Thừa thắng xông lên, trường Tân Lập tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt chỉ 5 phút sau đó

Lần này người ghi bàn là Ngọc Duy và 2-0 cho tập thể đến từ xã Ô Diên

Có 2 bàn dẫn trước, các cầu thủ THPT Tân Lập chơi thoải mái hơn

Họ liên tiếp tạo ra thêm cơ hội nhưng không thể nới rộng cách biệt

Không những vậy, họ còn để THPT Marie Curie còn tận dụng thành công hai cơ hội ở các phút 31 và 49, để san bằng tỉ số 2-2

Đây là tỉ số đáng tiếc cho màn trình diễn của THPT Tân Lập, đặc biệt là trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng này hoàn toàn có cơ sở để hy vọng tiến sâu ở mùa giải năm nay nếu tiếp tục thi đấu hiệu quả trên hàng công và cải thiện khâu phòng ngự.