Chiều 28-10, THPT Ngô Gia Tự chạm trán THPT Việt Úc ở lượt trận thứ hai bảng E với mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng loại trực tiếp.

THPT Ngô Gia Tự - Hà Đông giành chiến thắng đầu tay ngọt ngào

Sau màn trình diễn có nét ở trận ra quân, thầy trò HLV Đỗ Tiến Đạt cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cuộc đối đầu này.

Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ hơn, hạn chế tối đa những sai sót, trong khi hàng công tận dụng tốt các cơ hội để tạo nên khác biệt. Hai bàn thắng của Gia Bảo ở phút thứ 7 và Minh Đức ở phút 17 giúp đại diện Hà Đông giành chiến thắng thuyết phục 2-0, "bỏ túi" 3 điểm đầu tiên tại giải.

3 điểm đầu tay tiếp thêm tự tin cho đội bóng áo đỏ

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Ngô Gia Tự càng thêm trọn vẹn khi Thạc sĩ Phạm Khắc Quý - Nhà quản lý nhà trường, trực tiếp chúc mừng và thưởng nóng cho hai cầu thủ ghi bàn cùng toàn đội.

Sự ghi nhận kịp thời từ lãnh đạo nhà trường không chỉ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ, mà còn là nguồn khích lệ để thầy trò HLV Đỗ Tiến Đạt duy trì sự tự tin, hướng tới những màn trình diễn tốt hơn ở chặng đường phía trước.

Thạc sĩ Phạm Khắc Quý - Nhà quản lý THPT Ngô Gia Tự trực tiếp chúc mừng và thưởng nóng cho hai cầu thủ ghi bàn cùng toàn đội

Ở lượt trận cuối bảng E, diễn ra ngày 11-11, THPT Ngô Gia Tự Hà Đông sẽ đối đầu THPT Nguyễn Văn Cừ. Với chiến thắng vừa giành được, đội bóng có thêm cơ sở để hướng tới mục tiêu giành quyền đi tiếp.