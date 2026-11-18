Chiều 18-11, THPT Hoài Đức C (nhất bảng C) bước vào vòng đấu loại trực tiếp

Khác với vòng bảng, THPT Phúc Thọ được đánh giá ngang sức với THPT Hoài Đức C

Hai đội nhập cuộc quyết tâm, tranh bóng quyết liệt

Thủ môn THPT Hoài Đức C trong một pha tranh bóng với đối phương trước vòng cấm địa

Phút 38, THPT Phúc Thọ có bàn mở tỉ số

Thế nhưng, THPT Hoài Đức C không dễ buông xuôi

Đội bóng áo xanh đẩy mạnh tấn công, gia tăng sức ép về khung thành đối phương

Phút 45, nỗ lực của THPT Hoài Đức C được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1

Hai đội bước vào loạt luân lưu phân thắng bại

Cả hai đều dứt điểm chính xác những loạt sút đầu

Đáng tiếc ở loạt thứ 5, cầu thủ THPT Hoài Đức C sút hỏng, thua luân lưu 4-5 (chung cuộc 5-6), ngậm ngùi dừng bước

Hẹn gặp lại THPT Hoài Đức C ở mùa giải tới!