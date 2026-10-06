Thót tim khoảnh khắc người đàn ông kịp thời bắt lấy cậu bé rơi từ ban công

Một thanh niên ở Ai Cập đã nhận được nhiều lời khen vì sự nhanh trí sau khi cứu sống một cậu bé 5 tuổi bị ngã từ ban công tầng hai ở Giza. Vụ giải cứu đầy kịch tính này đã được ghi lại bằng camera và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo Gulf News , Ahmed Ragab đang ở gần một cửa hàng trong khu vực Ard El-Lewa thì nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc, anh nhìn về phía một tòa nhà gần đó. Chỉ trong vài giây, anh đã phát hiện đứa trẻ đang rơi từ trên cao xuống.

Video: @Islamic_reflec / X

Ngay lập tức lao về phía cậu bé và đứng chắn bên dưới. Cậu bé va vào dây phơi quần áo khi ngã, tạo cho Ragab một khoảnh khắc ngắn để với tới trước khi cậu bé chạm đất. May mắn thay, Ragab đã kịp thời đỡ được cậu bé vào lòng, ngăn cậu bé tiếp đất trực tiếp. Đoạn phim cho thấy mọi người vây quanh cậu bé ngay sau khi được cứu.

Ragab chia sẻ về vụ việc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi anh không kịp nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Anh nói thêm rằng anh chỉ phản ứng theo bản năng sau khi thấy đứa trẻ gặp nguy hiểm.

Sau đó, anh ấy nói rằng chỉ đến khi cậu bé được an toàn, anh ấy mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Ragab cũng thừa nhận rằng anh ấy không thể giải thích chính xác làm thế nào mình có thể tiếp cận đứa trẻ kịp thời và nói rằng anh ấy không chắc mình có thể lặp lại hành động cứu người tương tự nếu gặp phải tình huống tương tự một lần nữa.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Ai Cập, người dùng hết lời khen ngợi Ragab vì sự nhanh trí và phản xạ kịp thời. Mặc dù nhận được nhiều sự chú ý, Ragab đã khiêm tốn bày tỏ sự biết ơn, nói rằng suy nghĩ duy nhất của anh lúc đó là ngăn đứa trẻ ngã xuống đất.

Anh cũng kêu gọi các bậc phụ huynh nên trông chừng con nhỏ cẩn thận và tránh để ghế hoặc các vật dụng khác gần ban công và cửa sổ mà trẻ có thể trèo lên.