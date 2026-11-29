Theo PEOPLE, vụ việc xảy ra ngày 22/11 tại lễ hội Camcrem Motor Rock Festival, tổ chức ở thành phố Inhumas, bang Goiás (Brazil).

Thời điểm xảy ra sự cố, ông Denilson Massatoshi Sugimoto đang thực hiện màn biểu diễn drift (kỹ thuật điều khiển ô tô trượt ngang có kiểm soát), trong khi vợ là bà Gisele Sugimoto (46 tuổi) đứng giữa đường đua để ghi hình.

Đoạn video do Mais Goiás đăng tải cho thấy, khi ông Denilson điều khiển ô tô quay trở lại vị trí vợ đang đứng, phần đuôi xe bất ngờ va vào người bà Gisele, khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đất. Thiết bị ghi hình cũng rơi xuống bên cạnh.

Ảnh minh họa.

Chứng kiến vụ va chạm, nhiều khán giả hét lên hoảng hốt. Một người nhanh chóng chạy đến hỗ trợ bà Gisele, trong khi ông Denilson rời khỏi xe.

Theo O Globo và Mais Goiás, dù bị va đập ở đầu, bà Gisele chỉ bị trầy xước khuỷu tay, không phải nhập viện. Ban tổ chức lễ hội xác nhận người phụ nữ đã trở về nhà an toàn.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, bà Gisele cho biết hai vợ chồng thường xuyên tham gia các màn biểu diễn drift. Bà đảm nhiệm việc ghi hình và chưa từng gặp sự cố tương tự trước đây.

“Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải di chuyển ra mép đường đua để tiếp tục ghi hình, nhưng tôi đã không làm vậy”, bà Gisele nói.

Người phụ nữ cho biết vẫn tiếp tục tham gia sự kiện sau vụ va chạm.

Lễ hội Camcrem Motor Rock Festival lần thứ 6 diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, dành cho những người yêu thích ô tô, xe máy và nhạc rock.

Cũng tại lễ hội này, một vụ nổ động cơ khiến 4 người đàn ông bị bỏng, trong đó có 2 người bị thương nghiêm trọng.

Theo ban tổ chức, nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ việc sử dụng cồn thay vì nước để làm nguội động cơ đang nóng. Ban tổ chức cam kết hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn.

Đại diện ban tổ chức cho biết trong 5 kỳ lễ hội trước đó chưa từng xảy ra những sự cố tương tự.