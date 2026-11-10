Thót tim cảnh thuyền đưa nhóm học sinh không mặc áo phao vượt sông giữa lũ dữ.

Ngày 10/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm trẻ em đi thuyền qua sông thời điểm nước lũ dâng cao mà không mặc áo phao khiến nhiều người lo sợ. Theo thông tin ban đầu, hình ảnh trong clip được cho là quay tại khu vực cầu phao thôn Đồng Phú (xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị).

Theo nội dung đoạn clip, nhóm học sinh khoảng 6-7 em mặc áo mưa ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ do một người lớn điều khiển chạy cắt ngang sông Gianh. Thời điểm trên, nước lũ trên sông Gianh dâng cuồn cuộn vì mưa lớn ở thượng nguồn. Tất cả học sinh đều không mặc áo phao. Một số người lớn đứng trên bờ rất lo lắng và quay lại cảnh chiếc thuyền vượt nước lũ qua sông.

Lãnh đạo thôn Đồng Phú (xã Tuyên Phú) xác nhận, các clip nói trên được người dân quay lại vào khoảng 17h ngày 9/11. Thời điểm này học sinh trong thôn đi học về nhà nhưng do nước lũ dâng cao và chảy xiết, chiếc cầu phao nối hai bờ sông Gianh bị tháo dỡ trước đó nên một số phụ huynh đã thuê thuyền nhôm đưa các em sang sông để về nhà.

Chính quyền xã Tuyên Phú (Quảng Trị) bố trí các lực lượng công an, quân sự, dân quân thường trực túc trực, hạn chế người dân vượt sông trong điều kiện không đảm bảo an toàn.

Theo vị lãnh đạo trên, Đồng Phú là thôn nằm biệt lập nằm bên kia sông Gianh với hơn 1.100 người. Nhiều năm qua, cây cầu phao là tuyến giao thông duy nhất kết nối, đưa người dân trong thôn ra với bên ngoài. Tuy nhiên, mỗi khi mưa lớn, nước sông Gianh dâng cao và chảy mạnh thì cây cầu buộc phải tháo dỡ. Khi đó, thuyền trở thành phương tiện duy nhất kết nối thôn Đồng Phú ra bên ngoài.

Lãnh đạo UBND xã Tuyên Phú thừa nhận những khó khăn của xã trong nguồn vốn để xây dựng một cây cầu đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Địa phương đã đề xuất tỉnh Quảng Trị cùng các Sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng một cây cầu bắc qua sông Gianh nhằm đảm bảo đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương bố trí các lực lượng công an, quân sự, dân quân thường trực túc trực, hạn chế người dân vượt sông trong điều kiện không đảm bảo an toàn.