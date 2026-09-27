Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, ngay sau khi cửa vừa đóng lại, cabin đột ngột rơi xuống với tốc độ chóng mặt chỉ trong vài giây, khiến những người bên trong vô cùng hoảng loạn.

Đoạn video giật gân về vụ việc này hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Thót tim cảnh thang máy chở 9 người rơi tự do xuống đất trong tích tắc. Nguồn clip: Người đưa tin

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Các nạn nhân đã được giải cứu khỏi cabin và chuyển đến bệnh viện. May mắn thay, các báo cáo cho biết những người này chỉ bị thương và không ai bị đe dọa đến tính mạng.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã mở một cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân chính xác khiến dây cáp thang máy bị đứt.