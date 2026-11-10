Thót tim cảnh người dân qua sông mùa lũ tại Quảng Trị

Mưa lớn, cầu phao phải ngừng hoạt động

Trong 2 ngày 9 và 10/11, mưa lớn khiến nước lũ trên sông Gianh đoạn qua thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị dâng cao, dòng nước chảy xiết. Để đảm bảo an toàn, địa phương phải tạm dừng hoạt động cầu phao Đồng Phú, tránh nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Trước việc cầu phao tạm dừng hoạt động, người dân ở thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú đã phải dùng thuyền vượt sông giữa thời điểm mưa lũ, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm.

Nước lũ dâng nhanh khiến cầu phao phải dừng hoạt động.

Theo người dân địa phương, thời điểm chiều 9/11, học sinh trong thôn đi học về gặp nước lũ dâng cao và chảy xiết, cầu phao nối hai bờ sông Gianh tạm dừng hoạt động. Thời điểm này, một số phụ huynh đã thuê thuyền của người dân đưa đón con về nhà.

Trả lời Người Đưa Tin, ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, cho biết, thôn Đồng Phú hiện có 225 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu.

Từ nhiều năm nay, để đến thôn Đồng Phú, người dân chủ yếu di chuyển qua cầu phao hoặc vượt sông Gianh bằng thuyền. Những ngày qua, do mưa lớn, nước sông chảy xiết, cầu phao dừng hoạt động, người dân đã dùng thuyền để qua sông.

Người dân phải dùng thuyền vượt sông, tiềm ẩn nguy hiểm.

Phát hiện nguy hiểm, chính quyền xã đã cảnh báo, tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành các quy định về an toàn khi qua sông, thế nhưng, một số người dân vẫn đi thuyền vượt sông giữa mưa lũ, không mặc áo phao.

Hiện chính quyền xã Tuyên Phú đã bố trí các lực lượng công an, quân sự, dân quân túc trực, không để người dân vượt sông trong điều kiện nguy hiểm. Học sinh bị ảnh hưởng cũng được cho nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Mong mỏi một cây cầu

Cảnh người dân chờ thuyền tại bến sông đã trở nên quen thuộc ở thôn Đồng Phú. Nằm ở phía bên kia sông, thôn gần như tách biệt với các khu vực còn lại của xã. Con đường duy nhất để người dân ra vào thôn là tuyến giao thông qua sông Gianh.

Học sinh bị kẹt lại khi cầu phao ngừng hoạt động.

Theo Cao Xuân Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, nhiều năm nay, người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn khi đi lại qua cầu phao, nhất là trong mùa mưa lũ, nước sông dâng cao. Nhiều năm qua, chiếc cầu phao là "huyết mạch" giao thông giúp người dân kết nối với bên ngoài. Vào những ngày cầu hoạt động bình thường, trung bình có khoảng 150 lượt người dân và 250 lượt học sinh, giáo viên qua lại mỗi ngày.

Hiện thôn Đồng Phú có 5 lớp tiểu học và 2 lớp mầm non. Khi nước sông dâng cao, giáo viên tiểu học ở bên kia sông không thể sang giảng dạy, 3 cô giáo đang sinh sống trong thôn phải chia nhau đảm nhiệm 5 lớp. Với học sinh bậc THCS và THPT, việc đến trường càng phụ thuộc vào thời tiết bởi các em phải qua sông bằng đò khi cầu phao ngừng hoạt động.

Người dân thôn Đồng Phú luôn mong mỏi một cây cầu vượt sông...

Ông Phan Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú, xác nhận thôn Đồng Phú nằm cách biệt bên kia sông Gianh, điều kiện đi lại khó khăn đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực trạng này, địa phương đã đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu qua sông, nhằm tạo điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi hơn cho người dân, đặc biệt là học sinh trong mùa mưa lũ.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã Tuyên Phú thường xuyên kiểm tra hoạt động tại các bến thuyền, thực hiện các thủ tục theo quy định đối với bến, phương tiện và người điều khiển, cung cấp áo phao và tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an toàn khi qua sông.

... để không còn phải liều mình vượt sông mỗi mùa mưa lũ.

Về lâu dài, việc đầu tư một công trình giao thông kiên cố kết nối thôn Đồng Phú với khu vực trung tâm xã mới có thể giải quyết căn bản tình trạng chia cắt giao thông hiện nay.