Thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 01/10/2026

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ đưa vào khai thác từ ngày 01/10/2026. Ảnh: Báo Chính phủ

Thời gian qua, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, đặc biệt là hai công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Đến nay, hai cầu cùng các hạng mục chính trên đoạn giữa tuyến đã hoàn thành, nối thông các đoạn phía Tây và phía Đông, qua đó khép kín tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trên toàn bộ chiều dài gần 58 km.

Ngày 29/9/2026, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đưa vào khai thác toàn tuyến từ ngày 01/10/2026.

Theo đó các phương tiện lưu thông qua đường cao tốc Bến Lức - Long Thành thực hiện theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hướng dẫn của đơn vị quản lý, khai thác tuyến.

Trên tuyến chính, tốc độ tối đa chủ yếu 90 km/h, tốc độ tối thiểu 60 km/h; riêng các đoạn, cầu và khu vực nút giao có quy định tốc độ thấp hơn thì thực hiện theo hệ thống biển báo. Đoạn Km16+600 - Km21+850 có tốc độ tối đa 80 km/h; đường nhánh tối đa 50 km/h, một số vị trí nút giao/đường kết nối tối đa 40 km/h.

Các nút giao chính và hướng kết nối gồm: Nút Mỹ Yên/Km0+700 kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, đi TP. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh miền Tây; Nút Quốc lộ 1/Km3+420 kết nối Bình Chánh - Long An - đường Nguyễn Văn Linh; nút Nguyễn Văn Tạo/Km21+850 kết nối khu Nam TP. Hồ Chí Minh, khu vực Cảng Hiệp Phước - Long Hậu; Nút Phước An/Km50+530 kết nối Nhơn Trạch, Cảng Phước An và đường Trường Chinh; Nút Quốc lộ 51/Km57+581 kết nối với QL51 đi Đồng Nai hoặc Vũng Tàu; Nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sẽ được khai thác khi tuyến kết nối được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ ngay sau khi đưa toàn tuyến vào khai thác, theo mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được ban hành, công bố và niêm yết khi tổ chức thu phí các đoạn tuyến từ ngày 10/8/2025. Đơn giá dịch vụ là 2.000 đồng/PCU/km; mức thu cụ thể được xác định theo nhóm phương tiện và quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên tuyến. Hình thức thu phí kín, xác định giá dịch vụ theo quãng đường thực tế sử dụng; thu phí điện tử không dừng (ETC).

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58 km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; quy mô 04 làn xe cơ giới và 02 làn dừng khẩn cấp.

Nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư, từ tháng 01/2025, VEC đã lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm: đoạn từ nút Mỹ Yên/Km0+700 kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo/Km21+850 và đoạn từ nút giao Phước An/Km50+530 đến nút giao Quốc lộ 51/Km57+581, với tổng chiều dài gần 30 km.

Việc đưa toàn tuyến vào khai thác nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư của dự án, hình thành trục giao thông cao tốc theo hướng Đông - Tây, tăng cường kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long - TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - khu vực Đông Nam Bộ.

Tuyến tạo thêm hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu mà không phải đi sâu vào khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh; góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, tuyến tăng khả năng kết nối với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; nâng cao khả năng tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics, qua đó rút ngắn thời gian hành trình, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế - xã hội vùng.