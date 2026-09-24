Thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 30/9

Cập nhật tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, tính đến nay, sản lượng thi công dự án đạt 99,2% giá trị hợp đồng.

Một đoạn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Minh Tuệ).

VEC đã cơ bản hoàn thành thi công toàn bộ gần 58km tuyến chính. Trong đó, có gần 30km đã được đưa vào khai thác, thu phí từ đầu năm 2025 (từ nút giao Sài Gòn - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và từ nút giao Phước An đến nút giao QL51).

Trên tuyến, có 25km đã hoàn thành thi công nhưng chưa thể thông xe do không có đường kết nối.

Đối với gói thầu J3-1 (cầu Phước Khánh) và gói thầu XL-NG51 (thi công nút giao QL51), nhà thầu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, đang chỉnh trang các hạng mục phụ trợ, bảo đảm điều kiện thông xe đồng bộ toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trước 30/9/2026.

Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài gần 58km đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Tây Ninh (gần 3km), TP.HCM (hơn 26km) và Đồng Nai (gần 29km).

Tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư dự án là gần 29.600 tỷ đồng sử dụng từ 4 nguồn vốn: vốn vay ADB, vốn vay Jica, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn VEC tự thu xếp.