Thông xe toàn bộ các tuyến Quốc lộ, cao tốc do Trung ương quản lý sau mưa lũ

Máy móc, phương tiện được huy động giải phóng đất đá tại các vị trí sạt lở, sớm khôi phục giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên hệ thống đường bộ đang được các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai khẩn trương, đồng bộ. Đến 14 giờ ngày 13/11, các tuyến Quốc lộ và đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Trung ương không còn vị trí tắc đường; hoạt động lưu thông cơ bản trở lại bình thường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 48/CĐ-BXD ngày 8/11/2026 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 61/BCĐ-BNNMT ngày 6/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Đường bộ Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng địa phương đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các đơn vị duy trì chế độ trực ban chỉ huy phòng, chống thiên tai 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đó có bản tin cảnh báo thiên tai số LQSL-972/06h40/DBGG ngày 12/11/2026. Tại những khu vực xảy ra ngập lụt, sạt lở và sự cố công trình giao thông, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Một trong những trường hợp điển hình về công tác xử lý sự cố là điểm sạt lở ta-luy dương tại Km1288+170-Km1288+240 trên tuyến cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, thuộc dự án thành phần CT.01.

Theo đó, vào lúc 5 giờ 13 phút ngày 12/11, khi xảy ra sạt lở, Trung tâm Quản lý, điều hành giao thông (TMC) đã kịp thời phát hiện, thông báo cho Khu Quản lý đường bộ III và các lực lượng chức năng, đồng thời phát cảnh báo khẩn cấp đến các phương tiện đang lưu thông trên tuyến. Với sự phối hợp khẩn trương của các đơn vị, chỉ sau 47 phút, một làn xe đã được thông xe. Đến 10 giờ 25 phút cùng ngày, điểm sạt lở được giải tỏa hoàn toàn, giao thông trên tuyến cao tốc trở lại bình thường.

Tại tỉnh Quảng Trị, vào lúc 6 giờ ngày 13/11, trên tuyến Quốc lộ 15D, đoạn Km 9+400, xảy ra sạt trượt ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng 3.000m³. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng Quảng Trị đã huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tổ chức giải phóng đất đá, khắc phục hiện trường. Đến 13 giờ cùng ngày, vị trí này đã được thông xe.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng chức năng đã thông xe bổ sung 11 vị trí ách tắc trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc và đường tỉnh. Cụ thể, đã xử lý xong 9/10 vị trí ách tắc tồn tại từ ngày 12/11 trở về trước và 2/3 vị trí mới phát sinh từ chiều 12/11 đến sáng 13/11.

Tại thành phố Đà Nẵng, các vị trí ngập sâu trên Quốc lộ 14H và sạt lở trên các tuyến Quốc lộ 24C, 40B đã được khắc phục, thông xe. Giao thông trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn cơ bản thông suốt.

Tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã xử lý, thông xe 6/6 vị trí ách tắc tồn tại trước ngày 12/11 và một vị trí phát sinh mới trên tuyến đường tỉnh. Các tuyến đường do địa phương quản lý cơ bản đã trở lại hoạt động bình thường.

Trong khi đó, tại thành phố Huế và tỉnh Khánh Hòa, theo báo cáo cập nhật ngày 13/11, không còn vị trí tắc đường; các tuyến giao thông được bảo đảm an toàn, thông suốt.

Mặc dù tình hình giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý vẫn còn hai vị trí đang được các cơ quan chức năng tập trung khắc phục, tổ chức phân luồng nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tại tỉnh Thanh Hóa, cầu Bái Sim (Km24+987, tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành) hiện chưa thể thông xe. Địa phương tiếp tục triển khai phương án phân luồng phương tiện theo hướng dẫn đã công bố, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mố cầu Bà Lương (Km17+595, Quốc lộ 19C). Trước tình hình này, Sở Xây dựng Gia Lai đã chủ động tạm dừng lưu thông qua cầu, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông theo phương án cụ thể, bảo đảm an toàn công trình và người tham gia giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dù thời tiết tại một số khu vực đã có dấu hiệu cải thiện, các đơn vị quản lý đường bộ vẫn không được chủ quan, tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình giao thông trên các tuyến.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục kiểm tra hiện trường, rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng; khẩn trương khắc phục các hư hỏng mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước và công trình phụ trợ; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Việc bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến đường bộ không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.