Thông xe Quốc lộ 16 sau vụ sạt lở bất thường tại Thanh Hóa

Sau khi xảy ra sạt lở tại Km9+600, khu Xước, bản Ta Bán, xã Trung Sơn (Thanh Hóa), lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện khắc phục.

Khối lượng lớn đất đá sạt xuống Quốc lộ 16.

Sáng 23/9, tại Km9+600, khu Xước, bản Ta Bán, xã Trung Sơn xảy ra một điểm sạt lở đất, đá khiến giao thông trên Quốc lộ 16 bị chia cắt. Theo ghi nhận, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 12m, với khoảng 1.000m³ đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, gây cản trở việc đi lại của các phương tiện.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền xã Trung Sơn đã huy động lực lượng cùng máy xúc và các phương tiện chuyên dụng khẩn trương san gạt, di chuyển đất đá khỏi mặt đường. Các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, tạo lối đi nhằm bảo đảm an toàn và từng bước khôi phục giao thông qua khu vực sạt lở.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, huy động máy móc, nhân lực thông tuyến

Đến chiều 23/9, khối lượng đất đá gây ách tắc đã được giải tỏa, các phương tiện có thể lưu thông trở lại qua điểm sạt lở trên Quốc lộ 16. Tuyến đường rất quan trọng này nối các xã vùng biên giới Mường Lát, cửa khẩu qua nước bạn Lào với các xã đồng bằng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đường miền núi cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại những khu vực có địa hình taluy cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đất đá rơi xuống đường. Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, đá lăn tại nhiều khu vực.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi tình hình thời tiết, quan sát các dấu hiệu bất thường và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn.