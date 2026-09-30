Thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 1-10

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp. Từ tháng 1-2025, VEC đã lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm: Đoạn từ nút Mỹ Yên/Km0+700 kết nối cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo/Km21+850 và đoạn từ nút giao Phước An/Km50+530 đến nút giao Quốc lộ 51/Km57+581 với tổng chiều dài gần 30km.

Trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có hai công trình cầu dây văng là Bình Khánh và Phước Khánh. Ảnh: VEC

Thời gian qua, VEC tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án, đặc biệt là hai công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Đến nay, hai cầu cùng các hạng mục chính trên đoạn giữa tuyến đã hoàn thành, nối thông các đoạn phía Tây và phía Đông, qua đó, khép kín tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành trên toàn bộ chiều dài gần 58km.

Việc đưa toàn tuyến vào khai thác nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư của dự án, hình thành trục giao thông cao tốc theo hướng Đông - Tây, tăng cường kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long - TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai - khu vực Đông Nam Bộ.

Tuyến tạo thêm hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây đi Đồng Nai, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay là TP Hồ Chí Minh) mà không phải đi sâu vào khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đồng thời, tuyến tăng khả năng kết nối với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; nâng cao khả năng tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics, qua đó rút ngắn thời gian hành trình, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1-10. Ảnh: VEC

Về phương án tổ chức giao thông, ngày 29-9, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-CĐBVN phê duyệt phương án tổ chức giao thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, theo đó, các phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc này thực hiện theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng và hướng dẫn của đơn vị quản lý, khai thác tuyến.

Ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến. Không cho phép xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người/chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Tốc độ khai thác: Trên tuyến chính, tốc độ tối đa chủ yếu 90km/giờ, tốc độ tối thiểu 60km/ giờ; riêng các đoạn, cầu và khu vực nút giao có quy định tốc độ thấp hơn thì thực hiện theo hệ thống biển báo. Đoạn Km16+600 đến Km21+850 có tốc độ tối đa 80km/giờ; đường nhánh tối đa 50km/giờ, một số vị trí nút giao/đường kết nối tối đa 40km/giờ.

Phương tiện phải tuân thủ tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và hệ thống biển báo trên tuyến; xe quá khổ, quá tải chỉ được lưu thông khi đáp ứng điều kiện và có giấy phép theo quy định. Người điều khiển phương tiện phải đi đúng làn, đúng hướng tại các nút giao; tuân thủ tốc độ, tải trọng và hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ ngay sau khi đưa toàn tuyến vào khai thác, theo mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được ban hành, công bố và niêm yết khi tổ chức thu phí các đoạn tuyến từ ngày 10-8-2025. Đơn giá dịch vụ là 2.000 đồng/PCU/km; mức thu cụ thể được xác định theo nhóm phương tiện và quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên tuyến. Hình thức thu phí kín, xác định giá dịch vụ theo quãng đường thực tế sử dụng; phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC).