Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự lễ thông xe kỹ thuật đường Thanh Minh - đồi Độc Lập.

Dự án có tổng chiều dài 4,343km, điểm đầu kết nối với quốc lộ 279, điểm cuối tại Km4+343,37 giao với quốc lộ 12 (Km190+450). Tổng mức đầu tư 285,826 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàng làm nhà đầu tư.

Đại biểu dự buổi lễ thông xe.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường rút ngắn quãng đường kết nối giữa hai tuyến quốc lộ từ 8km xuống còn 4,6km. Qua đó, góp phần phân luồng phương tiện, giảm lưu lượng xe trọng tải lớn đi qua khu vực nội thị, hạn chế áp lực giao thông, nguy cơ tai nạn, bụi và tiếng ồn tại các khu dân cư trung tâm. Công trình hoàn thiện thêm một mắt xích quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, tạo động lực mở rộng không gian phát triển cho phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa.

Dự án triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018. Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do thay đổi chính sách, quy định và hướng dẫn về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động giá vật liệu xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng… Song, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của chính quyền địa phương và nỗ lực của nhà đầu tư, đến nay, dự án đã hoàn thành đoạn tuyến từ Km2+240 đến Km4+343, hoàn thành khu tái định cư diện tích 0,43ha và đang tập trung thi công các hạng mục còn lại. Tổng giá trị xây lắp đạt 150,7/188,252 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu biểu dương những nỗ lực, cố gắng của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, góp phần đưa công trình cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, khẩn trương hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại theo kế hoạch của UBND tỉnh; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để thực hiện thanh toán theo đúng quy định; phối hợp quyết toán và chuyển giao công trình. Các sở, ngành và địa phương liên quan cần chủ động phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục cần thiết, bảo đảm công trình sớm được đưa vào khai thác, sử dụng an toàn và hiệu quả.

Đại biểu thực hiện nghi thức thông xe.