Cầu Nhật Lệ 3 về đêm. (Ảnh: HG)

Dự lễ thông xe kỹ thuật có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Phương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương và đông đảo nhân dân các xã, phường Đồng Hới, Quảng Ninh.

Theo đơn vị chủ đầu tư, cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu (thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị) có tổng chiều dài 2,817km. Trong đó, cầu Nhật Lệ 3 dài 561m, bề rộng cầu 23,5m; đường đầu cầu phía tây nối với Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, phía đông nối với đường ven biển tại xã Bảo Ninh cũ (nay là phường Đồng Hới). Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị hiện nay.

Được khởi công từ đầu tháng 1/2023, cầu Nhật Lệ 3 là công trình kết cấu bê-tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu chính dạng vòm khung thép. Trước khi xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình lúc đó đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế cầu với kỳ vọng tạo ra điểm nhấn độc đáo cho dòng sông Nhật Lệ.

Phương án được lựa chọn xây dựng hiện nay là do liên danh tư vấn Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cầu lớn-hầm và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế ADA và cộng sự thực hiện, lấy ý tưởng chủ đạo từ chủ đề “Hùng vĩ Quảng Bình” với cảm hứng từ những rặng đá vôi, bên dưới là những dòng sông uốn khúc.

Nhịp điệu uốn lượn của kiến trúc cầu là sự mô phỏng hình tượng đầy mạnh mẽ, kết cấu chính soi mình xuống dòng Nhật Lệ như bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc.

Các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3. (Ảnh: HG)

Điều làm nên sự khác biệt của cầu Nhật Lệ 3 chính là kết cấu vòm thép kỹ thuật cao-loại hình kết cấu hiếm thấy đối với các công trình cầu lớn tại Việt Nam. Theo hồ sơ thiết kế, hệ vòm thép nhịp chính rộng 120m và nhịp phụ rộng 80m được chế tạo tổ hợp từ thép tấm phức tạp dày từ 36-42mm, tăng cường bằng hệ sườn dọc, sườn ngang làm từ thép có độ dày rất lớn.

Đoàn xe qua cầu Nhật Lệ 3. (Ảnh: HG)

Về mỹ quan, cầu được thiết kế chiếu sáng mỹ thuật chuyển động. Sự kết hợp hài hòa giữa chiếu sáng trực tiếp bằng hệ thống đèn led công suất lớn chiếu rọi 4 mặt vòm cầu và chiếu sáng gián tiếp từ hàng nghìn đèn led pixel gắn dọc hệ cáp văng đã tạo nên hiệu ứng thị giác ngoạn mục.

Các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, và Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, tặng quà cho đơn vị chủ đầu tư và các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. (Ảnh: HG)

Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, việc đưa cầu Nhật Lệ 3 vào vận hành không chỉ hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng giao thông ven biển, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu mà còn mở ra không gian phát triển bứt phá cho bán đảo Bảo Ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội và du lịch biển phía bắc tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành các phần việc còn lại để đưa công trình vào sử dụng an toàn, hiệu quả, mở ra sự kết nối liên hoàn, đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.