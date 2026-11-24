Quyết tâm vượt khó, đưa công trình "về đích"

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2409/QĐ-UBND, ngày 6/9/2022, khởi công ngày 8/1/2023. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 1.325 tỉ đồng.

Đây là công trình giao thông có quy mô lớn, kết cấu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao về năng lực tổ chức thi công, chất lượng kỹ thuật và an toàn công trình. Quá trình triển khai chịu tác động của nhiều yếu tố, từ điều kiện địa hình, địa chất, môi trường thi công trên sông đến diễn biến thời tiết phức tạp, đặc biệt là mùa mưa bão đặc trưng của khu vực miền Trung.

Phối cảnh cầu Nhật Lệ 3 về đêm - Ảnh: Sở Tài chính cung cấp

Trước những khó khăn đó, lãnh đạo tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành; thường xuyên quan tâm, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ chung của dự án. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Cùng với sự quyết liệt của tỉnh, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn.

Việc công trình đủ điều kiện thông xe kỹ thuật sau hơn 3 năm thi công là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 diễn ra ngày 24/11/2026, cũng là Ngày Văn hóa Việt Nam và ngày khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và khát vọng phát triển của tỉnh Quảng Trị.

Mở rộng không gian phát triển

Cầu Nhật Lệ 3 đóng vai trò quan trọng trong kết nối và mở rộng không gian phát triển. Khi đưa vào khai thác, cây cầu sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Nhật Lệ, tạo thêm trục giao thông quan trọng kết nối Quốc lộ 1 với đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường ven biển. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế gắn với không gian biển.

Đặc biệt, trong bối cảnh Quảng Trị đang định hình chiến lược phát triển mới, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và Hành lang kinh tế Đông-Tây, vai trò của cầu Nhật Lệ 3 càng trở nên rõ nét.

Cầu Nhật Lệ 3 trước ngày thông xe kỹ thuật - Ảnh: Sở Tài chính cung cấp

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 29/4/2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng tỉnh cần tái định vị không gian phát triển với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”. Định hướng này đặt ra yêu cầu phải phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Trong tổng thể định hướng đó, cầu Nhật Lệ 3 là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối không gian kinh tế ven biển của tỉnh. Công trình góp phần tạo sự liên thông giữa các trục giao thông đô thị với tuyến đường ven biển, nâng cao năng lực kết nối từ khu vực nội đô ra không gian biển.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có chiều dài hơn 2,82km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới. Trong đó, cầu chính dài 561,4m, gồm 5 nhịp liên tục với kết cấu vòm hộp thép và bê tông cốt thép; vòm giữa cao khoảng 50m so với mặt nước. Mặt cắt ngang cầu rộng 23,5m, quy mô 4 làn xe; đường hai đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, tốc độ thiết kế 60km/h.

Cầu Nhật Lệ 3 còn là điểm nhấn kiến trúc, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với hoạt động đầu tư và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, bất động sản đô thị và các ngành kinh tế có lợi thế của địa phương. Cùng với việc đưa công trình vào khai thác, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy hiệu quả kết nối; đồng thời có định hướng khai thác hợp lý không gian phát triển hai bên bờ sông Nhật Lệ, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sự kiện thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại của tỉnh Quảng Trị. Từ công trình này, một không gian phát triển mới được mở ra, góp phần cụ thể hóa định hướng chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”, tạo nền tảng để Quảng Trị phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết vùng, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.