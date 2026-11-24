Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3.

Tham dự có ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Nhân dân.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được khởi công tháng 1/2023, có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.325 tỷ đồng, do Sở Tài chính làm chủ đầu tư.

Công trình có tổng chiều dài hơn 2,8km, kết nối Quốc lộ 1, tại xã Quảng Ninh với đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới.

Lãnh đạo tỉnh biểu dương các đơn vị thực hiện dự án.

Trong đó, cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4m, sử dụng kết cấu vòm thép kết hợp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Nhật Lệ.

Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do điều kiện thi công trên sông, thời tiết, nguồn vật liệu và công tác giải phóng mặt bằng. Với sự chỉ đạo của tỉnh, phối hợp của các sở, ngành, địa phương, nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu cùng sự đồng thuận của người dân, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, bảo đảm tiến độ công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh việc thông xe kỹ thuật vượt tiến độ hơn 1 tháng so với kế hoạch là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ kỹ sư, công nhân và cảm ơn người dân trong vùng dự án đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh ý nghĩa của công trình.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng giao thông với các cầu hiện hữu, tăng cường kết nối hai bờ sông Nhật Lệ, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và mở rộng cơ hội phát triển sinh kế cho người dân.

Đặc biệt, công trình tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 1 với đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường ven biển, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông Nam. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng quỹ đất ven biển, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cho biết, khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Theo ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, sau gần 4 năm thi công, cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối tuyến đường ven biển, thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch khu vực Đồng Hới.

Việc thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 là dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Trị, tạo thêm động lực kết nối các vùng kinh tế, khai thác lợi thế kinh tế biển và phát triển du lịch theo định hướng vươn Đông, tỏa Tây.