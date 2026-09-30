Thông xe, khai thác cao tốc Bến Lức-Long Thành từ 1/10

Cao tốc Bến Lức-Long Thành dài gần 58km chính thức thông xe toàn tuyến, đưa vào khai thác kể từ 1/10. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thông tin này được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sáng 30/9.

Hành trình Đông-Tây chưa tới 60 phút

Tuyến cao tốc đi vào khai thác, giúp hành trình từ miền Tây đi Đồng Nai, Vũng Tàu chỉ mất 45-55 phút, rút ngắn hành trình hơn một giờ so với đi bằng các tuyến quốc lộ trước đây vì không đi vào khu vực thành phố.

Cao tốc Bến Lức-Long Thành thông xe toàn tuyến được kỳ vọng hỗ trợ phân bổ lại dòng phương tiện trên mạng lưới đường bộ khu vực phía nam, giảm áp lực cho một số tuyến đường hiện hữu và tăng khả năng kết nối giữa các đầu mối giao thông lớn.

Đặc biệt, khi mạng lưới giao thông khu vực tiếp tục được hoàn thiện, cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ có điều kiện phát huy vai trò kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, sân bay Long Thành cùng hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics.

Công nhân kiểm tra, hoàn thiện lưới gắn lan can trên cao tốc trước giờ thông xe. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo phương án tổ chức giao thông của VEC xây dựng, toàn bộ tuyến cao tốc có 5 nút giao: nút giao Mỹ Yên kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và Vành đai 3, đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh có các nút giao với Quốc lộ 1, Quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Tạo. Đoạn qua Đồng Nai có nút giao Phước An và nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sẽ được khai thác khi tuyến kết nối được cơ quan có thẩm quyền cho phép).

Theo phương án tổ chức giao thông, trên tuyến chính tốc độ tối đa chủ yếu 90km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h; riêng các đoạn, cầu và khu vực nút giao có quy định tốc độ thấp hơn thì thực hiện theo hệ thống biển báo. Đoạn Km16+600-Km21+850 có tốc độ tối đa 80km/h; đường nhánh tối đa 50km/h, một số vị trí nút giao/đường kết nối tối đa 40km/h.

Mức phí cả hành trình: 111.694 đồng/lượt

Cùng với việc thông xe toàn tuyến, VEC dự kiến tổ chức thu phí đồng bộ ngay khi cao tốc được đưa vào khai thác. Đây là hình thức thu phí kín, phương tiện được xác định mức phí theo đúng quãng đường thực tế sử dụng và thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC). Theo biểu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành đã được VEC ban hành, công bố và niêm yết từ ngày 10/8/2025, đơn giá cơ sở là 2.000 đồng/PCU/km. Mức tiền thực tế phụ thuộc vào nhóm phương tiện và hành trình.

Với xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cho các hành trình được công bố dao động từ 5.341 đồng đến 111.694 đồng. Riêng xe đi xuyên tuyến từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương ra đến QL51 có mức phí 111.694 đồng/lượt, đã bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Với các nhóm phương tiện lớn hơn, hành trình từ đoạn giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến QL51 có mức phí, xe từ 12 đến 30 chỗ; xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 167.540 đồng/lượt. Xe từ 31 chỗ trở lên; xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 223.387 đồng/lượt. Xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe container dưới 40 feet: 279.234 đồng/lượt. Xe tải từ 18 tấn trở lên; xe container từ 40 feet trở lên: 446.774 đồng/lượt.

Nút giao Tân Hiệp, đoạn giao cao tốc Bến Lức-Long Thành với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giúp kéo dài hành trình đi lại và thông hành toàn tuyến cao tốc. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đối với những hành trình ngắn hơn, mức phí được tính tương ứng theo quãng đường. Chẳng hạn, ô-tô dưới 12 chỗ đi từ đoạn giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến Quốc lộ 1A có mức phí 5.341 đồng, đến Quốc lộ 50 là 25.625 đồng, đến Nguyễn Văn Tạo là 41.531 đồng, đến Phước An là 97.848 đồng và đến Quốc lộ 51 là 111.694 đồng/lượt.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành có tổng mức đầu tư là 29.587 tỷ đồng, sử dụng các nguồn vốn vay JICA, vay ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thu xếp.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 29.500 tỷ đồng, do là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc bắc-nam, có tổng chiều dài 57,8km, đi qua tỉnh Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Tây Ninh 2,7km, Thành phố Hồ Chí Minh 26,4km và thành phố Đồng Nai 28,7km.

Chưa thể kết nối cuối tuyến cao tốc vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu Vướng mắc khiến nút giao kết nối hai tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành và Biên Hòa-Vũng Tàu tạm thời chưa khai thác nằm ở nhánh cầu N12, thuộc dự án thành phần cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng, triển khai. Đây là nhánh cho xe từ cao tốc Bến Lức-Long Thành rẽ trái xuống Biên Hòa-Vũng Tàu, hướng về sân bay Long Thành. Nhánh cầu được đánh giá có độ nghiêng lớn về bên trái theo chiều xe chạy, tiềm ẩn mất an toàn. Sau buổi kiểm tra và góp ý phương án tổ chức giao thông phục vụ thông xe toàn tuyến Bến Lức-Long Thành, Cục Cảnh sát Giao thông (C08) đề nghị Ban Quản lý dự án 85 chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra lại nhánh N12. Trong đó, các đơn vị liên quan cần làm rõ việc thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, nhất là trong trường hợp xe dừng trên cầu.