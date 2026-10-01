Thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Bến Lức-Long Thành

Tuyến cao tốc từ Tây Ninh đến thành phố Đồng Nai chính thức thông xe toàn tuyến với chiều dài gần 58km.

Thời gian qua, tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác 30km (đoạn từ Tây Ninh đến cầu Bình Khánh và đoạn từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51).

Khi thông xe toàn tuyến, cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ kết nối liên thông với các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Biên Hòa-Vũng Tàu (thông qua nút giao Tân Hiệp) và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, giảm áp lực giao thông trong khu vực, tạo sự kết nối trong hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, các trung tâm logistics, đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành./.