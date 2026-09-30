Thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Bến Lức - Long Thành

Những ngày cuối tháng 9/2026, các đơn vị huy động nguồn lực hoàn thiện những phần việc cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua Đồng Nai.

Theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt, hầu hết tuyến chính của đoạn tuyến nêu trên có tốc độ khai thác tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Riêng đoạn từ km16+600 - km21+850 có tốc độ tối đa 80 km/giờ. Tại đường nhánh, tốc độ tối đa 50 km/giờ; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40 km/giờ.

Các loại xe ô tô và phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người hoặc chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc không được lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Đoạn tuyến qua thành phố Đồng Nai trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe.

Dự kiến, ngay khi đưa vào khai thác đoạn tuyến nêu trên sẽ thu phí đồng bộ với việc thu phí toàn tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành. Việc thu phí được thực hiện theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), phương tiện được xác định mức phí theo đúng quãng đường thực tế sử dụng.

Theo biểu giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được VEC ban hành, công bố và niêm yết từ ngày 10/8/2025, đơn giá cơ sở là 2.000 đồng/PCU/km. Mức tiền thực tế phụ thuộc vào nhóm phương tiện và hành trình.

Những ngày cuối tháng 9/2026, các đơn vị huy động nguồn lực hoàn thiện những phần việc cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua Đồng Nai.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58 km (đi qua Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai); tuyến đường có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp. Thời gian qua, tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác 30 km (đoạn từ Tây Ninh đến cầu Bình Khánh và đoạn từ nút giao Phước An đến Quốc lộ 51).

Cao tốc Bến Lức – Long Thành có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 51 (Đồng Nai). Từ nút giao với Quốc lộ 51 cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ liên thông với nút giao Tân Hiệp (thuộc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu), tạo sự kết nối hoàn chỉnh giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ với sân bay Long Thành.

Cầu Phước Khánh (bắc qua sông Đồng Nai) trên cao tốc Bến Lức - Long Thành nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai.

Khi thông xe toàn tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ kết nối liên thông với các tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Biên Hòa - Vũng Tàu (thông qua nút giao Tân Hiệp) và đường Vành đai 3 - TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, giảm áp lực giao thông trong khu vực, tạo sự kết nối trong hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, các trung tâm logistics, đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành.