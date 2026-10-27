Thông xe đoạn cầu vượt đường sắt thuộc dự án Quốc lộ 14E

Cầu vượt đường sắt đã được thảm bê – tông nhựa.

Ghi nhận trong hai ngày 25 và 26-10, hàng chục xe tải chở bê - tông nhựa được tập kết ở hai đầu cầu. Các phương tiện cơ giới cùng đông đảo kỹ sư, công nhân cũng có mặt để triển khai thảm nhựa mặt cầu. Hai tổ công nhân bắt đầu công việc từ sớm, tiến hành vệ sinh và phân luồng giao thông tại hai đường dẫn. Trong thời gian thi công, các phương tiện được hướng dẫn lưu thông vào hai đường gom.

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (đại diện chủ đầu tư), dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Trong đó, khu vực nút giao cầu vượt đường sắt là một trong những điểm nghẽn lớn nhất. Các đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành phần lớn hạng mục tại cầu vượt đường sắt. Tuy nhiên, mưa kéo dài khiến công tác thảm bê - tông nhựa và tổ chức giao thông tại hai đường gom gặp nhiều khó khăn.

Thời gian qua, hai đường gom thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước, sình lầy, trong khi mật độ phương tiện lưu thông dày đặc, dẫn đến ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau khi hoàn thành thảm nhựa mặt cầu, đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hệ thống cảnh báo giao thông, bảo đảm điều kiện cần thiết để thông xe. Dự kiến, cầu vượt đường sắt sẽ được thông xe vào tối 26-10. Đây là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tiếp tục thi công hai đường gom. Trước đó, nhằm giảm tải cho hai đường gom, Chủ đầu tư đã cho phép xe máy và ô tô lưu thông qua cầu. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện đông đúc, đặc biệt là xe tải trọng lớn, khiến việc tổ chức giao thông tiềm ẩn nhiều bất cập về an toàn do công trình chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật để khai thác. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện việc thảm bê tông nhựa tại các đoạn đường dẫn hai đầu cầu. Lễ khánh thành cầu vượt đường sắt dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 11-2026.