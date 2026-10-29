Thông xe cầu Thăng Long từ sáng nay, xe tải, xe khách lại lưu thông bình thường

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo tháo rào chắn, thông xe tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long từ 22h ngày 29/10, sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch, đồng thời cho phép xe tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trở lại.

Theo thông báo này, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long được thực hiện sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

Cụ thể, từ 22h ngày 29/10/2026, các đơn vị sẽ tổ chức tháo rào chắn và thông xe tại khu vực này. Thời điểm thông xe sớm hơn 12 ngày so với phương án phân luồng trước đó.

Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, từ đêm qua, Ban đã chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng tốc, hoàn thành toàn bộ công việc, tổ chức thông xe cầu Thăng Long vào sáng sớm nay. Ghi nhận tại khu vực cầu Thăng Long vào sáng 29/10 cho thấy, giao thông thông thoáng, các phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường.

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Cầu Thăng Long vừa hoàn thành, thông xe vào sáng nay 29/10

Đáng chú ý, các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định và xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long trở lại như trước thời điểm phân luồng phục vụ thi công trạm cân ngày 15/9/2026.

Theo phương án điều chỉnh, dù tháo rào chắn để thông xe sớm, các hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe vẫn tiếp tục được triển khai.

Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện sẽ rào chắn cục bộ một làn trên tổng số ba làn đường theo chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy để lắp đặt thiết bị. Thời gian thi công dự kiến là 2 ngày cho mỗi làn xe.

Các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên bốn làn xe, đồng bộ với mặt cắt ngang cầu. Việc tổ chức giao thông tại khu vực thi công phải bảo đảm an toàn, duy trì khả năng lưu thông và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Ghi nhận vào khung giờ cao điểm sáng nay cho thấy, phương tiện lưu thông bình thường

Đối với các hạng mục còn lại, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm tổ chức phân luồng tại chỗ, bảo đảm hai làn xe mỗi chiều qua cầu; thực hiện các quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác, bố trí phòng hộ và hệ thống biển báo hiệu theo quy định.

Đồng thời, đơn vị phải thu hồi, khôi phục hệ thống biển báo tổ chức giao thông như trước thời điểm phân luồng phục vụ thi công trạm cân ngày 15/9.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội được giao thông báo phương án điều chỉnh đến các đơn vị vận hành xe buýt để chủ động tổ chức hoạt động qua cầu Thăng Long. Phòng Giao thông có trách nhiệm theo dõi tình hình, tham mưu lãnh đạo Sở Xây dựng điều chỉnh những bất cập phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục còn lại.

Việc thông xe sớm giúp khôi phục lưu thông cho các nhóm phương tiện từng bị hạn chế qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải và đi lại giữa khu vực phía Bắc và phía Nam cầu.

Trước đó, nhiều phương án tổ chức giao thông được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành nhằm điều tiết dòng xe, hạn chế ùn ứ tại khu vực thi công trạm cân tự động trên cầu Thăng Long.