Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ban, ngành và nhân dân trên địa bàn tham dự buổi lễ.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được khởi công tháng 1/2023, tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng. Tuyến có tổng chiều dài hơn 2,8 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Vận tốc thiết kế 60km/h.

Các đại biểu cắt băng khánh thành lễ thông xe cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu.

Cầu Nhật Lệ 3 có tổng chiều dài 561,4m (gồm cầu chính và cầu dẫn), mặt cắt ngang rộng 23,5m, 4 làn xe. Kết cấu chính là hệ vòm thép với 2 mặt phẳng vòm kết hợp hệ dây cáp treo và dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Phương án kiến trúc cầu mang tên “Thiên nhiên hùng vĩ”, được lựa chọn thông qua thi tuyển kiến trúc.

Sự kiện thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại của tỉnh Quảng Trị. Cầu Nhật Lệ 3 còn là điểm nhấn kiến trúc, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với hoạt động đầu tư và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, bất động sản đô thị và các ngành kinh tế có lợi thế của địa phương.

Cầu Nhật Lệ bắc qua dòng sông Nhật Lệ chính thức được thông xe.

Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc đưa cầu Nhật Lệ 3 vào vận hành không chỉ hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng giao thông ven biển, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu mà còn mở ra không gian phát triển bứt phá cho bán đảo Bảo Ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và du lịch biển phía bắc tỉnh Quảng Trị.