Thông xe cao tốc Bến Lức- Long Thành, thu phí luôn từ 0h ngày 1-10

Ba nút giao tiếp cận vào cao tốc

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58 km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai; quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Việc đưa toàn tuyến vào khai thác nhằm phát huy đồng bộ hiệu quả đầu tư của dự án, hình thành trục giao thông cao tốc theo hướng Đông - Tây, tăng cường kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long - TP.HCM - Đồng Nai - khu vực Đông Nam bộ.

Tuyến tạo thêm hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu mà không phải đi sâu vào khu vực trung tâm TP.HCM; góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đồng thời, tuyến tăng khả năng kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; nâng cao khả năng tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics, qua đó rút ngắn thời gian hành trình, giảm chi phí vận tải và thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế - xã hội vùng.

Cao tốc Bến Lức- Long Thành thông xe toàn tuyến từ 0h ngày 1/10

Theo phương án tổ chức giao thông được Cục Đường bộ Việt Nam ban hành, ô tô con, ô tô khách, ô tô tải và các phương tiện cơ giới đủ điều kiện theo quy định được lưu thông trên tuyến.

Không cho phép xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, xe chở người/chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn tốc độ tối thiểu của đường cao tốc lưu thông, trừ phương tiện phục vụ quản lý, bảo trì, cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Trên tuyến chính, tốc độ tối đa chủ yếu 90 km/h, tốc độ tối thiểu 60 km/h; riêng các đoạn, cầu và khu vực nút giao có quy định tốc độ thấp hơn thì thực hiện theo hệ thống biển báo. Đoạn Km16+600 - Km21+850 có tốc độ tối đa 80 km/h; đường nhánh tối đa 50 km/h, một số vị trí nút giao/đường kết nối tối đa 40 km/h.

Theo phương án kết nối, người dân từ các tỉnh miền Tây có thể tiếp cận cao tốc Bến Lức - Long Thành qua 3 nút giao chính: nút giao Mỹ Yên, nút giao quốc lộ 1 và nút giao quốc lộ 50.

Với nút giao Mỹ Yên, người dân từ miền Tây đi cao tốc TP.HCM - Trung Lương, rẽ vào tại nút giao Mỹ Yên. Đây là hướng thuận lợi nhất đối với người dân từ các tỉnh miền Tây đi theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Mức phí cao tốc Bến Lức- Long Thành được thu từ 0h ngày 1/10

Sau khi từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau... theo các tuyến đường kết nối lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, xe tiếp tục hướng về TP.HCM.

Khi đến nút giao Mỹ Yên, thay vì tiếp tục đi thẳng về phía TP.HCM, tài xế có thể theo biển chỉ dẫn để chuyển sang cao tốc Bến Lức - Long Thành, đi về hướng Long Thành.

Từ đây, tuyến cao tốc mới đưa phương tiện theo hướng qua Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, sau đó kết nối với khu vực Long Thành.

Đối với người dân miền Tây có điểm đến ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc cần đi tiếp về các tỉnh phía Đông, lựa chọn này giúp tránh phải đi sâu vào khu vực trung tâm TP.HCM rồi mới tìm đường ra các tuyến cao tốc phía Đông.

Với người dân không đi cao tốc TP.HCM - Trung Lương mà chọn quốc lộ 1, tuyến đường mới cũng có một điểm tiếp cận.

Mức cao nhất hơn 446.000 đồng/lượt xe

Về tổ chức thu phí, VEC cho hay, tổ chức thu phí đồng bộ ngay sau khi đưa toàn tuyến vào khai thác từ 0h ngày 1/10, theo mức giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được ban hành, công bố và niêm yết khi tổ chức thu phí các đoạn tuyến từ ngày 10/8/2025.

Đơn giá dịch vụ là 2.000 đồng/PCU/km; mức thu cụ thể được xác định theo nhóm phương tiện và quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên tuyến. Ôtô đi toàn tuyến Bến Lức - Long Thành cần trả gần 112.000 đến hơn 446.000 đồng, tùy loại xe.

Hình thức thu phí kín, xác định giá dịch vụ theo quãng đường thực tế sử dụng, phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC).