VQG Bidoup - Núi Bà hợp tác với Bảo tàng Thông và họa sĩ, nhà sinh vật học Nga Anna Ratkevich

“Bảo tàng Thông là một đơn vị bảo tàng tư nhân phi lợi nhuận tại Đà Lạt. Chúng tôi mong mỏi đưa thông, đưa tự nhiên, đưa rừng đến với mọi người”, Kiến trúc sư Trần Việt Dũng - người tạo nên Bảo tàng Thông chia sẻ. Anh tâm sự, với anh cũng như những thành viên của Musee du Pin, Đà Lạt không chỉ là một địa danh du lịch. Đó là miền ký ức của những cánh rừng thông trong sương sớm, của những triền đồi mờ khói, của khí trời dịu lạnh và nhịp sống chậm rãi mang đậm tinh thần cao nguyên. Anh cũng trầm tư vì rừng đang có xu thế thu hẹp, phố xá, nhà cửa đã lấn không ít không gian xanh của rừng.

Cũng bởi vậy, Bảo tàng Thông là một trong những đơn vị phối hợp rất chặt chẽ với VQG Bidoup - Núi Bà trong các hoạt động tuyên truyền, bảo tồn thiên nhiên, giới thiệu kho tàng sinh học độc đáo của vùng rừng nguyên sơ này.

Bông langbiangia annamensis đặc hữu Bidoup-Núi Bà dưới nét vẽ Anna Ratkevich

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, dã ngoại, sáng tác tại VQG Bidoup - Núi Bà”, anh Dũng thông tin. Với anh và rất nhiều người yêu thiên nhiên, rừng là nơi kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa văn hóa bản địa với hơi thở đương đại, để mỗi người khi ghé đến đều có thể chạm vào tinh thần của Đà Lạt theo một cách sâu sắc và gần gũi. Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với họa sĩ Anna Ratkevich, nhà tự nhiên học và nhiếp ảnh gia Nga đã có nhiều năm gắn bó với VQG Bidoup - Núi Bà. Những bức tranh minh họa, các bức hình chụp của bà về lan rừng rêu, bọ chân ếch, hoa anemone phong quỳ hay thằn lằn ngón rừng núi Bidoup, đa tử trà hương, địa nhãn Himalaya, hoa chuông langbiangia annamensis… đã mang lại cảm hứng cho rất nhiều bạn yêu thiên nhiên”, anh Trần Việt Dũng chia sẻ.

Được biết, Bảo tàng Thông là một đối tác có nhiều duyên nợ với VQG Bidoup - Núi Bà, ông Tôn Thiện An - Giám đốc VQG nhận xét. Ông An thông tin, đang lên kế hoạch hợp tác cùng Bảo tàng Thông phối hợp tổ chức các hoạt động nghệ thuật hướng về rừng, góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn và phát triển rừng thông Đà Lạt. Có thể xây dựng cả những tuyến trải nghiệm “lưu trú nghệ thuật - tắm rừng - chữa lành” với hành trình kết nối giữa Bảo tàng Thông và VQG, nơi nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối giữa đời sống hiện đại và thiên nhiên nguyên bản.

“Vườn sẽ cùng Bảo tàng Thông tổ chức các buổi chia sẻ chuyên đề về hệ sinh thái rừng thông, các chủng loại thông đặc hữu, câu chuyện về thiên nhiên và đa dạng sinh học của cao nguyên Lâm Viên. Hướng tới xây dựng các hoạt động cộng đồng vì môi trường như chương trình “Trồng 1.000 cây thông”, kết nối học sinh, sinh viên, tình nguyện viên và những người trẻ yêu thiên nhiên cùng hướng về rừng”, ông Tôn Thiện An thông tin. Ông cũng cho hay, VQG thường xuyên tổ chức, duy trì các chuyến dã ngoại trong rừng, tìm hiểu về đa dạng sinh học, về văn hóa truyền thống của người K’ho. Sự hợp tác sẽ càng mở rộng thêm sự quan tâm của cộng đồng dành cho vườn, thu hút nhiều người đến với rừng, yêu rừng, bảo vệ rừng.

Đà Lạt những ngày đầu đông 2026, khi những bông hoa nở rộ chào Festival Hoa, cả VQG Bidoup - Núi Bà và Bảo tàng Thông đều sẵn sàng chào đón người yêu phố núi, yêu những gốc thông già, yêu những lối mòn giữa rừng. Tạm xa phố thị, người yêu Đà Lạt có thể đắm mình vào hơi thở rừng xanh, hít thở hương nhựa thông nồng nàn trong khoảnh khắc về rừng.