Thông tuyến Vành đai 2,5: Mở thêm không gian phát triển cho Xuân Đỉnh

Tuyến đường số 5 có chiều dài khoảng 582m, mặt cắt ngang 50m, kết nối khu Đoàn Ngoại giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục nền, mặt đường, thoát nước, cấp nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông.

Công nhân tiến hành vệ sinh mặt đường trước khi thông tuyến. Ảnh: PV

Công trình được khởi công từ tháng 1-2021, thời gian thi công theo kế hoạch là 320 ngày. Tuy nhiên, do khó khăn kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án từng đình trệ trong thời gian dài. Theo UBND phường Xuân Đỉnh, để thực hiện dự án, thành phố thu hồi khoảng 28.318m² đất, ảnh hưởng đến 98 hộ dân.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quyết định tiến độ, phường Xuân Đỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại với các hộ dân. Tại hội nghị đối thoại với 98 hộ dân, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn khẳng định, đây là công trình giao thông quan trọng, địa phương sẽ tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định và quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Đến cuối tháng 6-2026, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án được bàn giao. Ngay sau đó, chủ đầu tư và các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục. Từ một dự án từng đình trệ nhiều năm, công trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái thi công liên tục, khẩn trương.

Cuối tháng 9-2026, tuyến đường được thông xe kỹ thuật. Đầu tháng 10-2026, tuyến đường số 5 chính thức thông xe, tạo kết nối trực tiếp giữa khu Đoàn Ngoại giao, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây với đường Nguyễn Hoàng Tôn, đường Xuân Đỉnh và các khu vực lân cận.

Công nhân tiến hành vệ sinh mặt đường trước khi thông tuyến. Ảnh: PV

Việc đưa tuyến đường vào khai thác được kỳ vọng góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân đi lại giữa các khu dân cư, khu đô thị, trường học, cơ quan và khu vực dịch vụ.

Đối với phường Xuân Đỉnh, công trình còn có ý nghĩa trong hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Tuyến đường rộng, được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè không chỉ nâng cao năng lực giao thông mà còn góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại.

Trong tổng thể Vành đai 2,5, đoạn tuyến qua Xuân Đỉnh tuy dài hơn nửa km nhưng là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông phía Tây Bắc Hà Nội. Khi các đoạn tuyến tiếp tục được hoàn thiện, hiệu quả kết nối sẽ ngày càng rõ nét, góp phần giảm áp lực cho các trục đường xuyên tâm và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Từ việc tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng đến tăng tốc thi công và thông tuyến, dự án đường số 5 cho thấy khi chính quyền, người dân, chủ đầu tư và nhà thầu cùng đồng thuận, những công trình từng gặp khó khăn kéo dài vẫn có thể được đưa về đích, tạo động lực mới cho phát triển đô thị.