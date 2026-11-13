Thông tuyến trở lại tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 15D

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 15D đã thông xe trở lại - Ảnh: BTĐB

Trước đó, vào sáng cùng ngày một khối lượng đất đá ước khoảng 2.400m3 từ taluy dương sạt lở tràn lấp mặt đường tại Km9+400, tuyến Quốc lộ 15D. Sạt lở đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo xã La Lay, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng nhanh chóng triển khai chốt chặn tại hai đầu khu vực sạt lở, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn và không cho phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan đã phối hợp huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục sạt lở. Đáng chú ý, một doanh nghiệp đã chủ động huy động phương tiện, máy móc từ phía Lào sang hỗ trợ xử lý đất đá, giải phóng mặt đường.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng và đơn vị liên quan, đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khối lượng đất đá sạt lở cơ bản được thu dọn, tuyến Quốc lộ 15D đã thông xe trở lại, bảo đảm việc đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân và các phương tiện.