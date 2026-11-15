Thông tuyến toàn bộ Quốc lộ, cao tốc do Trung ương quản lý

Tại Km182+300 trên Quốc lộ 4D, thuộc địa bàn xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) phát sinh điểm sạt lở mới vào ngày 15/11. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Cơ bản khắc phục xong các sự cố trên đường bộ do Trung ương quản lý

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), trong 24 giờ qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố đã tập trung nhân lực, phương tiện triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ.

Nhờ chủ động triển khai các phương án ứng phó và huy động lực lượng, phương tiện xử lý sự cố, hầu hết các vị trí sạt lở, ùn tắc giao thông do thiên tai gây ra trên mạng lưới đường bộ đã được giải tỏa.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I và Khu Quản lý đường bộ IV, không phát sinh hậu quả thiên tai mới, không xuất hiện vị trí ùn tắc giao thông. Các tuyến Quốc lộ, dự án BOT và dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý chỉ chịu ảnh hưởng nhỏ, giao thông cơ bản ổn định, bảo đảm lưu thông an toàn.

Đối với Khu Quản lý đường bộ II và Khu Quản lý đường bộ III, đến đầu giờ chiều 15/11, toàn bộ các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý không còn điểm tắc giao thông; không phát sinh thêm khối lượng hư hỏng so với báo cáo ngày 14/11/2026.

Như vậy, đến thời điểm báo cáo, toàn bộ mạng lưới đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý đã được khắc phục, không còn vị trí tắc đường, các phương tiện lưu thông bình thường, an toàn.

Còn 3 vị trí tắc đường trên các tuyến do địa phương quản lý

Cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn-Bãi Trành xảy ra sự cố xói lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu sau mưa lớn, tới ngày 15/11, đây vẫn là điểm chưa thể thông tuyến. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, tính đến 14 giờ ngày 15/11, còn 3 vị trí chưa thể thông xe. Các địa phương đang triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông và huy động lực lượng khẩn trương khắc phục.

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, phát sinh một điểm tắc đường mới tại Km182+300 trên Quốc lộ 4D, thuộc địa bàn xã Mường Khương.

Tại tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức phân luồng giao thông tại cầu Bái Sim (Km24+987), trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành do công trình chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn để thông xe.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn kéo dài từ ngày 10 đến ngày 12/11 đã gây xói lở, hư hỏng mố cầu Bà Lương tại Km17+595 trên Quốc lộ 19C. Trước tình hình này, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã thông báo tạm dừng lưu thông qua khu vực cầu, đồng thời triển khai phương án phân luồng cụ thể đối với từng nhóm phương tiện qua các tuyến đường thay thế. Việc tổ chức phân luồng được tính toán phù hợp tải trọng và khả năng chịu lực của các tuyến đường, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết: Công tác chỉ đạo, điều hành của Cục Đường bộ Việt Nam được thực hiện theo Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 48/CĐ-BXD ngày 8/11/2026 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 61/BCĐ-BNNMT ngày 6/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các đơn vị Cục Đường bộ Việt Nam luôn duy trì nghiêm chế độ trực ban chỉ huy phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai 24/24 giờ; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chủ động xây dựng phương án ứng phó, tổ chức phân luồng giao thông khi cần thiết, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Thời gian tới đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ và tình hình giao thông trên toàn mạng lưới đường bộ; đồng thời sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các địa phương xử lý những vị trí bị hư hỏng, ách tắc, phấn đấu khôi phục giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.