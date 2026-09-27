Thông tuyến tỉnh lộ 543C sau 1 tuần núi Pù Nứa Bàn sạt lở gây chia cắt

Tuy nhiên, do phía trên điểm sạt lở là vách núi dốc đứng, cao khoảng 70-100 m, nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt vẫn rất lớn nên việc đi lại qua khu vực này được hạn chế và kiểm soát chặt chẽ.

Phương tiện được huy động để khẩn trương khắc phục sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 543C. Ảnh: Văn Tý/TTXVN.

Theo đó, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhân lực, phương tiện, máy móc chuyên dụng để hốt dọn, vận chuyển đất đá, giải phóng mặt đường. Chính quyền xã Yên Na vẫn bố trí lực lượng trực tại hai đầu điểm sạt lở để phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực núi Pù Nứa Bàn, phía ngoài bản Huồi Pai, khiến tỉnh lộ 543C bị chia cắt. Khoảng 30.000 m³ đất đá và cây rừng từ triền núi ở độ cao hàng chục mét sạt xuống, vùi lấp đoạn đường dài hàng chục mét, gây ách tắc giao thông.

Khối lượng đất đá lớn cùng nguy cơ sạt lở tiếp diễn khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Tý/TTXVN.

Vị trí sạt lở nằm phía ngoài bản Huồi Pai khiến hai bản Huồi Pai và Chà Lúm với hơn 300 hộ dân, hơn 1.200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, bị cô lập với khu vực bên ngoài. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối hai bản với trung tâm xã và các khu vực lân cận. Khối lượng lớn đất đá, cây rừng sạt xuống cũng tràn xuống khe Chà Hạ, gây cản trở một phần dòng chảy.

Ngay trong sáng 20/9, UBND xã Yên Na đã huy động cán bộ, lực lượng chức năng và người dân mở một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1 km vòng qua khu vực sạt lở, đồng thời dựng hai cầu tạm vượt khe Chà Hạ để bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Nhờ tuyến đường tạm này, hơn 170 học sinh, gồm 64 học sinh tiểu học và 108 học sinh THCS, được đưa đến các trường bán trú đúng ngày học đầu tuần 21/9, không để việc học tập bị gián đoạn trong những ngày tiếp theo.

Chính quyền xã Yên Na (Nghệ An) làm 2 cầu tạm qua khe Chà Hạ, mở đường tạm phá thế cô lập hai bản Huồi Pai và Chà Lúm. Ảnh: Văn Tý/TTXVN.

Sau khi tỉnh lộ 543C được thông tuyến, tuyến đường tạm không còn phải sử dụng. Tuy nhiên, do nguy cơ sạt lở tại núi Pù Nứa Bàn vẫn hiện hữu, các trường bán trú trên địa bàn tiếp tục bố trí cho hơn 170 học sinh tiểu học và THCS ăn, nghỉ tại trường, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, nhằm hạn chế việc các em phải di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Đối với 38 hộ dân với 169 nhân khẩu bản Huồi Pai được chính quyền địa phương di dời khẩn cấp đến nơi an toàn sáng 20/9 trước nguy cơ sạt lở núi Pù Nứa Bàn, hiện người dân có thể trở về nhà vào ban ngày để sinh hoạt, lao động, sản xuất. Tuy nhiên, vào ban đêm, các hộ dân vẫn không được ngủ lại tại nhà mà phải trở về nơi ở tạm do chính quyền bố trí.

Chính quyền xã Yên Na yêu cầu các hộ dân chỉ trở lại sinh sống bình thường sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá và xác nhận khu vực liên quan bảo đảm an toàn.