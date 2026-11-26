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Ngày 25/11, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 7001/TB-SXD về việc kết thúc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời trên quốc lộ 12, đoạn qua địa bàn xã Mường Tùng.

Trước đó, ngày 20/11, Sở Xây dựng đã thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời trên đoạn tuyến từ Km119 đến Km122+150 để phục vụ thi công công trình sửa chữa đột xuất hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất, đá lăn, đá rơi tại Km120+750. Đến nay, công tác khắc phục sự cố, ngăn ngừa nguy cơ đá lăn, đá rơi tại vị trí này cơ bản hoàn thành, bảo đảm các phương tiện lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng giao Ban Bảo trì đường bộ chỉ đạo nhà thầu tiếp tục vệ sinh nền, mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công việc còn lại của gói thầu theo hợp đồng đã ký kết.

Các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Xây dựng phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định theo đúng quy định, thực hiện nghiêm biểu đồ chạy xe đã công bố và phương án khai thác tuyến; quán triệt đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phối hợp thông tin rộng rãi việc kết thúc phân luồng giao thông tạm thời để người dân, doanh nghiệp chủ động trong quá trình lưu thông trên tuyến quốc lộ 12.