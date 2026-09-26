Video: Khắc phục sạt lở để thông tuyến đường vào hai bản vùng cao ở Nghệ An

Ngày 26-9, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na (tỉnh Nghệ An), cho biết, sau khi khắc phục thông tuyến tại hiện trường sạt lở trên tỉnh lộ 543C, người đi bộ, đi xe máy và xe đạp đã có thể lưu thông qua lại.

Sau những ngày nỗ lực khắc phục, đoạn đường sạt lở đã được thông tuyến

Các đơn vị thi công đang tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện triển khai thu dọn khối lượng đất đá còn lại ở khu vực hai bên mép đường, khắc phục phần đất đá phía taluy dương vách núi có nguy cơ tiềm ẩn sạt lở để đảm bảo an toàn. Dự kiến, trong khoảng 1-2 ngày tới, phương tiện ô tô mới có thể lưu thông qua lại bình thường.

Người dân đã đi lại được qua khu vực sạt lở

Như Báo SGGP thông tin, sau ảnh hưởng đợt mưa lớn kéo dài, ngày 19-9, khoảng 30.000m³ đất đá, cây cối từ trên đồi Bu Pai sạt lở, tràn xuống tỉnh lộ 543C. Điểm sạt lở cách khu dân cư khoảng 200m.

Sự cố gây chia cắt hoàn toàn giao thông tại khu vực, hai bản Huồi Pai và Cha Lúm bị cô lập với trung tâm xã. Hai bản có 309 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, cách trung tâm xã khoảng 20-30km.

Điểm sạt lở đang được khắc phục

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Yên Na đã huy động lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu khu vực hiện trường sạt lở, lập rào chắn, đặt cảnh báo, trực gác, không để người và phương tiện đến gần.

Xã cũng huy động các lực lượng cùng người dân phát dọn cây cối, mặt bằng, bắc tạm 2 cầu tre qua khe Chà Hạ, mở đường tạm băng rừng dài 1km vòng qua hiện trường sạt lở trên tỉnh lộ 543C, để đi bộ vào 2 bản Huồi Pai và Cha Lúm.

Điểm sạt lở đã được khắc phục, thông tuyến vào hai bản vùng cao

Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực đồi Lau Ván Ngày 25-9, Phó Chủ UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực đồi Lau Ván (bản Trí Nang, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, Báo SGGP ngày 18-9 đã thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 13-9 đến 19-9, trên địa bàn xã Linh Sơn đã xảy ra hiện tượng sạt, trượt đất và xuất hiện nhiều vết nứt tại khu vực đồi Lau Ván. Đỉnh cung trượt cao trung bình khoảng 40m so với mặt đường, tụt xuống so với vị trí ban đầu từ 1-2,5m, vết nứt rộng 0,2-0,5m, đang có xu hướng phát triển thêm.

Hiện trường nứt, sạt trượt đất tại khu vực đồi Lau Ván

Sạt trượt làm 1 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 4 nhà bị hư hỏng nặng, 7 nhà và 1 trạm BTS bị ảnh hưởng, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, tuyến đường dài khoảng 70m ở gần đó cũng bị sụt lún, xô dịch khoảng 1m, mặt đường nhiều vị trí bị nứt ngang, hư hỏng nặng, phía taluy âm của tuyến đường sát với suối Hồi đang bị sạt đứng; sạt lở, hư hỏng tuyến đường đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của 146 hộ/660 khẩu. Diễn biến sạt trượt tại khu vực có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn xảy ra.

Vết nứt toác kéo dài trên mặt đường ở bản Trí Nang

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND xã Linh Sơn và các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân, công trình và tài sản trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở.