Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Minh Lương xác nhận, sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục, điểm sạt lở tại khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ đã được mở lối tạm thời, đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân.

Điểm sạt lở tại Km131+900, Quốc lộ 279 đã được thông tuyến bước 1 cho người đi bộ, xe máy và ô tô du lịch dưới 7 chỗ lưu thông từ chiều 27/11.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ hôm 25/11, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý đất đá, khắc phục điểm sạt lở và các nguy cơ mất an toàn.

Việc vận tải hàng hóa và lưu thông của xe khách cỡ lớn vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Các đơn vị thi công tiếp tục khắc phục điểm sạt lở tại Km131+900, Quốc lộ 279.

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, dù đã thông xe tạm thời, khu vực vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, lái xe không chủ quan khi qua điểm sạt lở.

Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý đi vào những vị trí còn nguy cơ mất an toàn.