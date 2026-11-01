Thông tư mới hướng dẫn một số điều của Luật Giám định tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp, gồm: Trách nhiệm quản lý hoạt động giám định tư pháp của VKSND tối cao; tiêu chuẩn bổ nhiệm, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc VKSND tối cao; chi phí giám định tư pháp; chế độ, chính sách đối với người giám định tư pháp.

Đối tượng áp dụng gồm: Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao (sau đây gọi tắt là Phòng Giám định kỹ thuật hình sự), giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên và người tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định kỹ thuật hình sự của ngành Kiểm sát nhân dân.

Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp thẻ, cấp lại thẻ và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Người trưng cầu giám định tư pháp, người yêu cầu giám định tư pháp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự thuộc ngành Kiểm sát nhân dân.

Tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc VKSND tối cao

Về tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc VKSND tối cao, Thông tư nêu rõ: Phòng Giám định kỹ thuật hình sự là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng giám định kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự: Phòng Giám định kỹ thuật hình sự là đơn vị thuộc Văn phòng VKSND tối cao, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Chánh Văn phòng VKSND tối cao về tổ chức, cán bộ, hành chính, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm hoạt động theo quy định của pháp luật và quy định của VKSND tối cao.

Phòng Giám định kỹ thuật hình sự có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp và công chức khác. Việc bố trí, sắp xếp công chức và xác định biên chế của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định trên cơ sở vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và trong phạm vi tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn về giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.

Phòng Giám định kỹ thuật hình sự có nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện nhiệm vụ giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, kỹ thuật số và điện tử theo quy định của pháp luật;

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, tham dự tập huấn, tham gia bồi dưỡng, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ giám định kỹ thuật hình sự trong và ngoài nước; phối hợp với tổ chức giám định, tổ chức chuyên môn, chuyên gia và cá nhân có năng lực ở nước ngoài thực hiện hoạt động giám định kỹ thuật hình sự theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự hoặc theo quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế, liên quan đến chuyên ngành âm thanh, kỹ thuật số và điện tử;

Quản lý, sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật, thiết bị máy móc theo quy định; đề xuất mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công tác giám định;

Đề xuất người đủ điều kiện, không đủ điều kiện để Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; cấp, cấp lại và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp;

Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động chuyên môn giám định tư pháp phục vụ hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động giám định tư pháp đối với các đơn vị trong Ngành; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác giám định tư pháp;

Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá và xây dựng báo cáo về công tác giám định tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Trường hợp thuê cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài thực hiện giám định tư pháp, việc quản lý, bảo quản và bảo mật thông tin, tài liệu, mẫu vật và các thông tin khác có liên quan đến vụ việc giám định phải thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp và pháp luật có liên quan.

Trụ sở cơ quan VKSND tối cao. (Ảnh minh hoạ: Nguồn: Báo Bảo vệ pháp luật).

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao phân công theo quy định của pháp luật và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trách nhiệm của các đơn vị thuộc VKSND tối cao trong quản lý hoạt động giám định tư pháp

Về trách nhiệm của các đơn vị thuộc VKSND tối cao trong quản lý hoạt động giám định tư pháp, Thông tư quy định, Văn phòng thực hiện nội dung quản lý hoạt động giám định tư pháp: Quản lý, chỉ đạo Phòng Giám định kỹ thuật hình sự về công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn hoặc có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giám định tư pháp;

Rà soát, lựa chọn công chức đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giám định viên tư pháp; đề xuất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp;

Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự;

Đề xuất, thực hiện chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính lập dự toán, bảo đảm thanh toán, quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động giám định tư pháp theo quy định của pháp luật;

Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động giám định tư pháp theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nội dung quản lý hoạt động giám định tư pháp: Tham mưu về cơ cấu tổ chức, biên chế, nhân sự của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự;

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; thực hiện việc cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp theo quy định của pháp luật và Thông tư này;

Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người giám định tư pháp;

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp;

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng tham mưu quy định về chức danh, ngạch bậc đối với giám định viên tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Cục Tài chính thực hiện nội dung quản lý hoạt động giám định tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng trong việc bảo đảm kinh phí, thanh toán, quyết toán chi phí giám định tư pháp, kinh phí đối với việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Theo đó, người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Giám định tư pháp; điểm g, điểm k khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 67/2026/TT-BCA ngày 22/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và công nhận, hủy bỏ công nhận tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong Công an nhân dân thì có thể được bổ nhiệm làm giám định viên tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2026. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

VKSND tối cao thực hiện quản lý hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền, bao gồm: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; lập, đăng tải, cập nhật danh sách giám định viên tư pháp; điều kiện hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động giám định tư pháp; thống kê, đánh giá, sơ kết, tổng kết; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.