Thông tư liên tịch hướng dẫn một số thủ tục liên quan dẫn độ

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Cụ thể, Thông tư liên tịch quy định về thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ; hoãn thi hành quyết định dẫn độ, tiếp tục thi hành quyết định dẫn độ theo quy định của Luật Dẫn độ.

Theo đó, việc kháng cáo, kháng nghị và xem xét, quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ theo thủ tục phúc thẩm được thực hiện theo quy định của Luật Dẫn độ và Thông tư liên tịch này. Trường hợp Luật Dẫn độ và Thông tư liên tịch này không quy định thì áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Được kháng cáo quá hạn quyết định dẫn độ nếu có lý do bất khả kháng

Thông tư liên tịch quy định, kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn quy định của Luật Dẫn độ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án nhân dân khu vực gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu kèm theo (nếu có) cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu kèm theo (nếu có), Tòa án nhân dân cấp tỉnh mở phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn.

Việc xem xét kháng cáo quá hạn do 1 Thẩm phán chủ trì. Tại phiên họp, Thẩm phán ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.

Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu kèm theo (nếu có) cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân về việc xét kháng cáo quá hạn.

Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án nhân dân khu vực và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp với Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp Tòa án nhân dân cấp tỉnh chấp nhận kháng cáo quá hạn thì Tòa án nhân dân khu vực tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật Dẫn độ, Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch này, đồng thời gửi hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Quy trình thụ lý hồ sơ yêu cầu dẫn độ theo thủ tục phúc thẩm

Ngay sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu dẫn độ có kháng cáo, kháng nghị và tài liệu kèm theo (nếu có), Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải vào sổ thụ lý.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ yêu cầu dẫn độ, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phân công thẩm phán xem xét, giải quyết.

Sau khi thụ lý hồ sơ, Tòa án nhân dân cấp tỉnh chuyển hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu dẫn độ, Viện kiểm sát nhân dân trả lại hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho Tòa án nhân dân cùng cấp.

Trường hợp Tòa án nhân dân cấp tỉnh nhận được tài liệu bổ sung trước khi mở phiên họp phúc thẩm thì chuyển tài liệu này cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu bổ sung, Viện kiểm sát nhân dân trả lại tài liệu này cho Tòa án nhân dân cùng cấp.

Theo Thông tư liên tịch, Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoãn phiên họp phúc thẩm khi thẩm phán, kiểm sát viên vắng mặt vì lý do chính đáng. Người bị yêu cầu dẫn độ vắng mặt lần thứ nhất vì lý do chính đáng.

Thời hạn hoãn phiên họp phúc thẩm không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn. Quyết định hoãn phiên họp được thông báo ngay cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, người bị yêu cầu dẫn độ, luật sư hoặc người đại diện hợp pháp của người đó (nếu có).