Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Luật Dẫn độ

Thủ tục tiếp nhận và xử lý kháng cáo

Thông tư liên tịch này quy định chi tiết về thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ; hoãn thi hành quyết định dẫn độ, tiếp tục thi hành quyết định dẫn độ quy định tại Điều 30 và Điều 38 của Luật Dẫn độ.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến dẫn độ giữa Việt Nam với nước ngoài.

Về việc xem xét, quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ theo thủ tục phúc thẩm, Thông tư liên tịch nêu rõ, việc kháng cáo, kháng nghị và xem xét, quyết định dẫn độ hoặc quyết định từ chối dẫn độ theo thủ tục phúc thẩm được thực hiện theo quy định của Luật Dẫn độ và Thông tư liên tịch này, trường hợp Luật Dẫn độ và Thông tư liên tịch này không quy định thì áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Về thủ tục tiếp nhận và xử lý kháng cáo, theo Thông tư liên tịch, sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo do Tòa án lập theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, TAND khu vực phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định.

Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì TAND khu vực thông báo về việc kháng cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì TAND khu vực thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ.

Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đúng quy định nhưng quá thời hạn kháng cáo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật Dẫn độ thì TAND khu vực yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình tài liệu (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.

Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, VKSND cùng cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.

Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quang cảnh Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của một số Thông tư liên tịch do VKSND tối cao tổ chức. (Ảnh minh hoạ)

Kháng cáo quá hạn

Theo Thông tư liên tịch, kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật Dẫn độ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, TAND khu vực gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu kèm theo (nếu có) cho TAND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu kèm theo (nếu có), TAND cấp tỉnh mở phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn. Việc xem xét kháng cáo quá hạn do 1 Thẩm phán chủ trì. Tại phiên họp, Thẩm phán ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.

Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của Kiểm sát viên VKSND cùng cấp. Trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn, TAND cấp tỉnh gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu kèm theo (nếu có) cho VKSND cùng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của VKSND về việc xét kháng cáo quá hạn.

Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, TAND khu vực và VKSND cùng cấp với TAND cấp tỉnh.

Trường hợp TAND cấp tỉnh chấp nhận kháng cáo quá hạn thì TAND khu vực tiến hành các thủ tục theo quy định của Luật Dẫn độ, Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch này, đồng thời gửi hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho TAND cấp tỉnh.

Về chuyển hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho Viện kiểm sát, theo Thông tư liên tịch, sau khi thụ lý hồ sơ, TAND cấp tỉnh chuyển hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho VKSND cùng cấp. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu dẫn độ, VKSND trả lại hồ sơ yêu cầu dẫn độ cho TAND cùng cấp.

Trường hợp TAND cấp tỉnh nhận được tài liệu bổ sung trước khi mở phiên họp phúc thẩm thì chuyển tài liệu này cho VKSND cùng cấp. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu bổ sung, VKSND trả lại tài liệu này cho TAND cùng cấp.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có vướng mắc thì phản ánh về TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao để hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời.