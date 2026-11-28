Thông tư do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký ban hành; gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư tôn đức Trưởng các Ban Trung ương và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Văn bản được ban hành nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Ban, Viện Trung ương; đáp ứng yêu cầu phát triển của Giáo hội trong giai đoạn mới và thực hiện theo chủ đề của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Bảo đảm tính kế thừa và đổi mới

Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự phải tuân thủ Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X cùng các quy định của Giáo hội.

Cơ cấu tổ chức được xây dựng theo hướng tinh gọn, khoa học; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm; khắc phục tình trạng chồng chéo về chuyên môn, phân tán nguồn lực và kiêm nhiệm quá nhiều chức danh.

Nhân sự phải bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; coi trọng phẩm chất đạo hạnh, năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết phụng sự Giáo hội.

Đối với các Ban, Viện Trung ương không thực hiện sáp nhập, số lượng được cơ cấu không quá 95 thành viên chính thức; các Ban Trung ương được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập có không quá 115 thành viên chính thức. Các Ban, Viện Trung ương không cơ cấu thành viên dự khuyết.

Mỗi Phân ban trực thuộc có không quá 37 thành viên.

Riêng Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương được áp dụng số lượng thành viên tương ứng với các Ban, Viện không thực hiện sáp nhập. Số lượng cụ thể được xác định căn cứ chức năng, phạm vi hoạt động và yêu cầu thực tiễn, không nhất thiết cơ cấu đủ mức tối đa.

Cơ cấu không quá 15 Phó Trưởng ban

Cơ cấu nhân sự của mỗi Ban, Viện Trung ương gồm Trưởng ban hoặc Viện trưởng; không quá 15 Phó Trưởng ban hoặc Phó Viện trưởng, trong đó có hai vị Phó Trưởng ban Thường trực hoặc Phó Viện trưởng Thường trực.

Hai vị Thường trực được phân công hỗ trợ điều hành hoạt động Phật sự tại khu vực Văn phòng Trung ương Giáo hội ở Hà Nội và Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự tại TP.HCM. Cơ cấu còn có Trưởng, Phó các Phân ban trực thuộc (nếu có); một Chánh Thư ký; ba Phó Thư ký; các Ủy viên Thường trực và Ủy viên.

Thông tư của Giáo hội cũng yêu cầu quan tâm giới thiệu Trưởng các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; đồng thời chú trọng nhân sự tiêu biểu của các hệ phái, bảo đảm tính đại diện, đoàn kết và hòa hợp.

Nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia các Ban, Viện Trung ương, độ tuổi không quá 60 tuổi. Quá trình giới thiệu phải được thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, đúng tiêu chuẩn; bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các thế hệ, khu vực và lĩnh vực chuyên môn.

Trưởng ban, Viện trưởng và các vị Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Viện trưởng Thường trực không kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo tại Ban, Viện Trung ương khác, ngoại trừ chức danh Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương. Mỗi thành viên không tham gia quá hai Ban, Viện Trung ương hoặc quá hai Phân ban.

Thống nhất tên gọi "Quy chế hoạt động"

Các Ban, Viện Trung ương thống nhất sử dụng tên gọi “Quy chế hoạt động” đối với văn bản quy định về tổ chức và hoạt động. Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc Quy chế nhiệm kỳ IX, từng Ban, Viện tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế hoạt động nhiệm kỳ X.

Nội dung Quy chế phải phù hợp với Hiến chương GHPGVN, các quy định của Giáo hội và pháp luật Nhà nước; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm của từng chức danh, chế độ làm việc, quản lý nhân sự, tài chính, tài sản, công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo và phối hợp công tác.

Đáng chú ý, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, triển khai hoạt động Phật sự được xác định là một trong những nội dung cần thể hiện trong Quy chế hoạt động của các Ban, Viện.

Hoàn tất hồ sơ trước ngày 15-12-2026

Hồ sơ trình gồm tờ trình về phương án cơ cấu tổ chức và nhân sự; danh sách nhân sự dự kiến; phương án tổ chức và nhân sự các Phân ban trực thuộc (nếu có); dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ X và báo cáo thuyết minh những nội dung sửa đổi, bổ sung so với nhiệm kỳ IX.

Các Ban, Viện gửi hồ sơ bằng văn bản và tệp điện tử về Văn phòng Trung ương Giáo hội tại chùa Quán Sứ, TP.Hà Nội, đồng thời gửi Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM, chậm nhất ngày 15-12-2026.

Văn phòng Trung ương Giáo hội có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, tổng hợp và tham mưu Ban Thường trực Hội đồng Trị sự xem xét trước khi trình Hội nghị toàn thể Hội đồng Trị sự thường niên, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị chư tôn đức Trưởng ban, Viện trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc và đúng tiến độ, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động Phật sự của GHPGVN trong nhiệm kỳ mới.

Tải nguyên văn Thông tư theo link bên dưới.

Thông tư hướng dẫn cơ cấu nhân sự Ban - Viên Trung ương GHPGVN.pdf