Thông tư 85: Tổ chức đúng mục tiêu các hoạt động giáo dục trong nhà trường

Không đánh đồng các hoạt động giáo dục

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, đặt ra yêu cầu phân định rõ mục tiêu, nội dung và cách thức tổ chức từng hoạt động.

Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường không được sử dụng để dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hướng đến nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của học sinh.

Hoạt động đọc sách của học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM).

Ông Lê Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TPHCM) cho biết, khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, nhà trường căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông, kế hoạch giáo dục của đơn vị và nhu cầu thực tế của học sinh để lựa chọn nội dung, hình thức triển khai phù hợp.

Theo ông Bình, các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học cần hướng đến mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực, tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, thực hành và vận dụng.

Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường không được sử dụng để dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm dụng kiến thức vào thực tiễn.

Việc tổ chức không chỉ xuất phát từ nhu cầu của học sinh mà còn phải bảo đảm phù hợp với định hướng giáo dục chung, tránh chạy theo thành tích hoặc tập trung vào việc củng cố kiến thức đơn thuần.

Để bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, nhà trường thẩm định, phê duyệt kế hoạch trước khi triển khai, qua đó kiểm soát nội dung và hình thức tổ chức ngay từ đầu. Đặc biệt, cần phân định rõ các hoạt động này với dạy thêm, học thêm; không dạy trước chương trình, không biến tướng thành việc luyện tập kiến thức chính khóa dưới hình thức khác.

Ở cấp tiểu học, việc tổ chức hoạt động cần chú trọng trải nghiệm, thực hành, phát triển kỹ năng và khả năng vận dụng kiến thức, phù hợp đặc điểm lứa tuổi. Nhà trường cũng cần tránh tạo áp lực khiến học sinh và phụ huynh hiểu rằng việc tham gia thêm các hoạt động ngoài giờ là điều kiện để theo kịp chương trình.

Ở cấp THCS, khi học sinh học nhiều môn và có nhu cầu củng cố, mở rộng kiến thức khác nhau, việc phân định càng cần được thể hiện rõ trong kế hoạch giáo dục. Nội dung hoạt động phải xuất phát từ mục tiêu đã xác định, tránh sử dụng việc dạy lại bài học, tăng bài tập hoặc ôn luyện theo dạng đề làm nội dung chủ yếu của chương trình tăng cường.

Hoạt động trồng cây trong khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh.

Một Hiệu trưởng trường THCS tại phường Tân Bình, TPHCM cho biết, nhà trường xác định mục tiêu, nội dung và đối tượng của từng hoạt động, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quá trình tổ chức. Học sinh THCS có năng lực, sở trường và nhu cầu học tập khác nhau. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục cần xuất phát từ tình hình thực tế, bảo đảm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm học sinh.

Tại trường, hoạt động giáo dục tăng cường được bố trí 2 tiết mỗi tuần, không thu tiền học sinh. Nội dung tổ chức hướng đến bổ sung kiến thức cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, qua đó góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Từ thực tế quản lý, vị Hiệu trưởng này cho biết, với học sinh có năng khiếu, nhà trường có thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng từ đầu năm học nhằm phát triển năng lực, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Đối với học sinh có kết quả học tập chưa tốt, giáo viên cần căn cứ vào kết quả kiểm tra giữa kỳ và quá trình học tập để nhận diện những nội dung các em còn hạn chế, từ đó đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời.

“Nhà trường không chờ đến khi có kết quả học kỳ I mới tổ chức hỗ trợ học sinh trong học kỳ II. Khi nhận diện được khó khăn của các em qua quá trình học tập và kết quả kiểm tra, giáo viên cần chủ động đề xuất giải pháp phù hợp”, vị Hiệu trưởng này chia sẻ.

Ở cấp THPT, nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp của học sinh đa dạng, trong đó có nhu cầu chuẩn bị cho các kỳ thi. Đây là lý do nhà trường cần xác định rõ mục tiêu của từng hoạt động, tránh để việc đáp ứng nhu cầu học tập trở thành căn cứ tổ chức ôn tập, luyện thi dưới hình thức khác.

Bà Lê Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM) chia sẻ, thực tế tại TPHCM, các hoạt động hỗ trợ học sinh còn hạn chế về kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức câu lạc bộ nhằm phát triển năng khiếu, sở trường của học sinh được các trường triển khai trên tinh thần hỗ trợ người học, không thu phí.

“Những hoạt động này góp phần giúp học sinh củng cố kiến thức, phát huy năng lực, sở trường và có thêm cơ hội phát triển toàn diện. Điều quan trọng là nhà trường phải xác định đúng mục tiêu, nội dung và bản chất của từng hoạt động, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển của học sinh”, bà Ngọc Anh chia sẻ.

Tổ chức đúng mục tiêu, bảo đảm quyền lợi học sinh

Một trong những yêu cầu quan trọng khi triển khai Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT là bảo đảm hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học không bị nhập nhằng về mục tiêu, nội dung và cơ chế tổ chức.

Bà Lê Thị Ngọc Anh cho biết, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, nội dung, thời lượng và phương pháp tổ chức. Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường cần hướng đến việc củng cố kiến thức nền tảng, tăng cường thực hành, trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học cần xuất phát từ sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển của học sinh.

“Việc phân định rõ các loại hình hoạt động giúp nhà trường tổ chức đúng mục tiêu, tránh lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường hoặc hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hay tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định”, bà Ngọc Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, nhà trường cần phân công giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường và yêu cầu của từng hoạt động; đồng thời thường xuyên kiểm tra nội dung giảng dạy, thời khóa biểu và việc thực hiện kế hoạch. Ý kiến phản hồi từ học sinh, phụ huynh cũng cần được tiếp nhận để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Từ góc độ tổ chức ở cấp tiểu học, ông Lê Hữu Bình cho biết, Ban Giám hiệu phối hợp với các tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, ưu tiên thực hành, trải nghiệm và phát triển năng lực học sinh.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM) trong giờ ngoại khoá môn Ngữ Văn.

Để các hoạt động đi vào thực chất, nhà trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, kiểm tra hồ sơ và giám sát nội dung triển khai trên thực tế. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm hoạt động giáo dục được thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra, không gây quá tải hoặc tạo thêm áp lực học tập cho học sinh.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm tính tự nguyện khi học sinh tham gia các hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Theo đó, nhà trường công khai mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, thời gian và kinh phí (nếu có) để cha mẹ học sinh có đầy đủ thông tin trước khi quyết định đăng ký cho con tham gia.

“Nhà trường tuyệt đối không ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc gắn việc tham gia các hoạt động giáo dục với kết quả đánh giá học sinh”, ông Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, những học sinh không đăng ký tham gia vẫn phải được bảo đảm quyền học tập đầy đủ theo chương trình chính khóa, được tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch chung và không bị phân biệt đối xử. Đây là cơ sở để việc tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu thực sự xuất phát từ nguyện vọng của học sinh, thay vì trở thành một yêu cầu mang tính bắt buộc.

Để duy trì các nguyên tắc này, theo ông Bình, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, tiếp nhận phản ánh và kịp thời xử lý những trường hợp thực hiện chưa đúng quy định.

Ông Bình cũng chia sẻ thêm, việc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học cần được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn giáo viên đến kiểm tra, giám sát và bảo đảm quyền lợi của học sinh. Khi mục tiêu giáo dục được xác định rõ, nội dung phù hợp và sự tham gia của học sinh được bảo đảm trên tinh thần tự nguyện, các hoạt động sẽ có điều kiện phát huy hiệu quả, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.

“Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT hướng đến việc phân định rõ các loại hình hoạt động giáo dục, bảo đảm tổ chức đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và đáp ứng nhu cầu phát triển của học sinh. Quy định không nhằm hạn chế các hoạt động giáo dục chính đáng trong nhà trường, mà hướng đến việc tổ chức các hoạt động này đúng mục đích, thực chất, tạo cơ hội để học sinh phát triển theo năng lực, sở thích và được tiếp cận các cơ hội giáo dục bình đẳng”, bà Lê Thị Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình, TPHCM) chia sẻ.