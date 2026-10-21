Thông tư 85 sắp có hiệu lực: Chương trình nào miễn phí, thu tiền?

Trường băn khoăn cách xếp thời khóa biểu

Ngày 21/10, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức hội thảo tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Thông tư 85 về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, với sự tham dự trực tuyến của ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, dù chưa có hiệu lực, thông tư đã nhận được sự quan tâm của các trường và phụ huynh. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục còn có cách hiểu khác nhau, cần được giải đáp để thống nhất thực hiện.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại hội thảo

Bà Đỗ Ngọc Chi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), nhìn nhận Thông tư 85 giúp nhà trường phân biệt rõ hơn ba nhóm hoạt động gồm chính khóa, tăng cường và theo nhu cầu người học.

Theo bà Chi, bảo đảm công bằng trong giáo dục là yêu cầu cần thiết để học sinh ở địa bàn thuận lợi hay khó khăn đều được tiếp cận những nội dung giáo dục cơ bản. Tuy nhiên, các trường cần được hướng dẫn cụ thể về thời lượng dành cho từng nhóm hoạt động để xây dựng thời khóa biểu phù hợp.

Một số trường cũng phản ánh khó khăn khi chỉ tổ chức học một buổi mỗi ngày. Quỹ thời gian hạn hẹp khiến việc bố trí thêm hoạt động tăng cường và theo nhu cầu không dễ thực hiện.

Những năm qua, các trường thường khảo sát nhu cầu phụ huynh, sau đó phối hợp với đơn vị bên ngoài để tổ chức chương trình. Theo các trường, nếu phải dồn toàn bộ những hoạt động này vào cuối buổi, giáo viên của đơn vị liên kết sẽ khó đáp ứng cùng lúc tại nhiều cơ sở.

Lãnh đạo các đơn vị đề nghị có hướng dẫn cụ thể về cách tổ chức đối với những lớp có học sinh cùng đăng ký một chương trình, bảo đảm việc sắp xếp vừa phù hợp thực tế, vừa đúng quy định.

Nội dung nào được thu tiền?

Trước băn khoăn của các trường về việc có phải dừng các chương trình liên kết đang triển khai, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GDĐT khẳng định Thông tư 85 không yêu cầu chấm dứt toàn bộ các chương trình này.

Theo ông Thái Văn Tài, hoạt động giáo dục tăng cường phải tiếp nối nội dung chính khóa, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mỗi trường cần xác định nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, không nhất thiết tổ chức giống nhau.

Toàn cảnh hội thảo

Thông tư 85 không yêu cầu chấm dứt toàn bộ chương trình liên kết. Các trường phải rà soát để xác định hoạt động nào thuộc nhóm tăng cường, hoạt động nào đáp ứng nhu cầu riêng của học sinh, từ đó điều chỉnh cách tổ chức. Việc phân loại phải dựa vào kiến thức được truyền tải, không căn cứ đơn thuần vào tên gọi của chương trình hay đề án.

Ông Tài giải thích thêm: Những nội dung cơ bản, cần thiết chung cho học sinh như khoa học, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, STEM và kỹ năng sống cơ bản thuộc nhóm giáo dục tăng cường. Nhóm này không thu tiền học sinh, được ngân sách Nhà nước và địa phương bảo đảm kinh phí.

Nguyên tắc đặt ra là mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận những nội dung cần thiết, tránh tình trạng chỉ những em có khả năng đóng tiền mới được học.

Trong khi đó, các nội dung mở rộng, nâng cao, chuyên sâu về ngoại ngữ, lập trình, robot hoặc phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể thao thuộc nhóm hoạt động theo nhu cầu. Việc tổ chức được thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, thỏa thuận thu chi đúng quy định và phải bảo đảm tự nguyện.

Học sinh không tham gia không được gây áp lực, phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nhà trường cũng không được đổi tên hoạt động tăng cường thành hoạt động theo nhu cầu để thu tiền.

Với các mô hình đặc thù như tiếng Anh tích hợp, tin học, ngoại ngữ, Sở GD&ĐT TPHCM đang nghiên cứu hướng dẫn cụ thể, phù hợp với nội dung chương trình, cách bố trí thời khóa biểu và nhân sự.

Về lộ trình, ông Tài lưu ý: Thông tư 85 không yêu cầu tất cả trường học phải đáp ứng ngay đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự từ ngày 15/11.

Trong năm đầu triển khai, các trường cần linh hoạt lựa chọn nội dung tăng cường phù hợp với đội ngũ, cơ sở vật chất hiện có, ưu tiên những hoạt động dễ tổ chức, tránh sao chép nguyên kế hoạch của các năm trước khi quy định đã thay đổi.

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định việc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm phát triển toàn diện học sinh, được tổ chức không thu tiền; hoạt động theo nhu cầu người học như ngoại ngữ chuyên sâu, STEM nâng cao, AI, kỹ năng sống được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và thu phí theo quy định. Thông tư yêu cầu công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng và quyền lựa chọn của học sinh, phụ huynh; có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.