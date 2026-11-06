Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học

Đổi mới hoạt động giáo dục trong nhà trường góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và tạo cơ hội học tập toàn diện cho học sinh. Ảnh minh hoạ.

Ngày 30/9/2026, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Thông tư phân định ba nhóm hoạt động giáo dục: chính khóa, tăng cường và theo nhu cầu người học. Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, tập trung vào các nội dung thiết yếu như giáo dục đạo đức, lịch sử, văn hóa, năng lực số, AI, STEM, ngoại ngữ, kỹ năng sống, phòng, chống đuối nước... Qua đó, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và gắn kiến thức với thực tiễn. Hoạt động này không thu tiền người học; kinh phí được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hằng năm, nguồn học liệu dùng chung và các nguồn hợp pháp khác.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu được tổ chức ngoài thời gian chính khóa và giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nguyện vọng mở rộng kiến thức, phát triển sở trường, năng khiếu của học sinh với các nội dung như lập trình, robot, AI chuyên sâu, STEM nâng cao, nghệ thuật, thể thao... Hoạt động này dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không thay thế những nội dung giáo dục nhà trường có trách nhiệm bảo đảm. Các cơ sở giáo dục được thu kinh phí theo quy định, trên cơ sở đăng ký tự nguyện; phải công khai mức thu, dự toán, nội dung chi và quyết toán. Đối với trường công lập, mức thu không vượt quy định của UBND tỉnh.

Thông tư 85 tạo cơ sở pháp lý để tổ chức các hoạt động giáo dục thống nhất, minh bạch, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của nhà trường và nhu cầu phát triển riêng của người học.

Hoạt động trải nghiệm góp phần mở rộng không gian học tập, giúp học sinh phát triển kỹ năng sống. Ảnh: Võ Huyền

Cụ thể hóa Thông tư 85, Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai. Ngày 28/10/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11161/UBND-VX; ngày 2/11/2026, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 4229/SGDĐT-GDPT hướng dẫn thực hiện.

Tại Trường Tiểu học Thạch Hà (xã Thạch Hà), nhà trường đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Thông tư 85 đến giáo viên, đồng thời khảo sát nhu cầu của học sinh, phụ huynh để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp. Theo cô Lê Thị Phương – Hiệu trưởng nhà trường, giáo viên được yêu cầu nghiên cứu kỹ các quy định, nhất là nguyên tắc không thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường, không chuyển nội dung giáo dục thiết yếu sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu phí.

“Tuy nhiên, khó khăn khi triển khai là phải cân đối đội ngũ giáo viên, thời lượng, cơ sở vật chất và kinh phí; đồng thời lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu học sinh và điều kiện nhà trường. Trước mắt, chúng tôi tập trung khảo sát nhu cầu về năng lực số, STEM và các kỹ năng cần thiết; rà soát điều kiện hiện có để xây dựng kế hoạch tổ chức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và không tạo áp lực cho phụ huynh. Nhà trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn chuyên môn của ngành và đồng hành của phụ huynh để các hoạt động đạt kết quả tốt” - cô Phương chia sẻ.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu, nhà trường chỉ tổ chức sau khi đã thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường; trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, không gây áp lực tham gia. Việc đăng ký hoặc không đăng ký hoạt động này không được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại hay khen thưởng học sinh.

Cô Lê Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hà phổ biến những nội dung trọng tâm của Thông tư 85 đến đội ngũ giáo viên.

Tại Trường THCS Cẩm Bình (xã Cẩm Bình), nhà trường đang lấy ý kiến phụ huynh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống và kỹ năng sống gắn với thực tiễn địa phương. Trong đó, dự kiến đưa học sinh tham quan các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn; đồng thời đề xuất UBND xã phối hợp, hỗ trợ nguồn lực triển khai khi Thông tư 85 có hiệu lực.

Thầy Trần Văn Lam – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Bình cho biết: “Các hoạt động trải nghiệm sẽ được xây dựng phù hợp với mục tiêu giáo dục và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn. Nhà trường chú trọng nhận diện các nguy cơ về giao thông, thời tiết, địa hình, y tế; xây dựng phương án quản lý, giám sát, bố trí nhân lực và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Việc thông tin đầy đủ, lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh là khâu quan trọng trước khi triển khai”.

Cùng với đổi mới cách tổ chức, nhà trường quán triệt thực hiện nghiêm các quy định, không biến hoạt động trải nghiệm thành khoản thu bắt buộc; không lợi dụng hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc dạy thêm trái quy định.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình đổi mới hoạt động giáo dục tại các nhà trường.

Thông tư 85 nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh Hà Tĩnh. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách không chỉ giảm áp lực chi phí cho gia đình mà còn tạo cơ hội để học sinh tiếp cận bình đẳng với các nội dung giáo dục thiết yếu. Chị Bùi Thị Phương – phụ huynh học sinh (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Đây là chủ trương rất thiết thực, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con được tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng, phát triển toàn diện mà không phải lo thêm các khoản đóng góp”.

Hiện nay, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đang rà soát điều kiện, hoàn thiện kế hoạch tổ chức hoạt động theo tinh thần Thông tư 85. Cùng với sự chủ động của nhà trường, chính quyền cấp xã, phường tăng cường chỉ đạo, phối hợp và giám sát, nhất là đối với các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống ngoài nhà trường hoặc có sự tham gia của đơn vị bên ngoài. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp với Sở GD&ĐT và cơ quan quản lý trực tiếp để bảo đảm hoạt động giáo dục đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Sự phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và ngành giáo dục sẽ góp phần đưa các quy định của Thông tư 85 vào thực tiễn, tạo thêm cơ hội trải nghiệm và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Thời gian tới, ngành sẽ tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ, phát huy vai trò giáo viên cốt cán và các tổ chuyên môn liên trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và khai thác hiệu quả kho học liệu dùng chung, hỗ trợ các nhà trường đổi mới, đa dạng hóa hoạt động giáo dục. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, tập trung vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học, nhất là quản lý thu, chi, nhằm kịp thời chấn chỉnh những bất cập, bảo đảm các hoạt động được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch.

Ông Đậu Quang Hồng – Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh