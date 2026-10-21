Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giải trình khi xếp thời khóa biểu

Ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trao đổi các vấn đề liên quan việc triển khai Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội thảo.

Nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường

Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 85/2026/TT-BGD&ĐT định hình lại xuyên suốt việc tổ chức dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kể cả chương trình dạy 2 buổi/ngày.

Trong đó, ngoài những nội dung thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì với những nội dung theo Nghị quyết 71 nhà trường phải thiết kế trong hoạt động giáo dục tăng cường, ví dụ như AI, kỹ năng sinh tồn cho học sinh. Việc thiết kế hoạt động giáo dục tăng cường có thể theo hình thức hoạt động trải nghiệm kiến thức môn học, bổ sung theo định hướng Nghị quyết 71-NQ/TW và học sinh được thụ hưởng hoàn toàn miễn phí.

"Với yêu cầu 7 tiết/ngày đặt ra theo Thông tư 32 thì những nội dung nào dạy theo yêu cầu cần đạt theo Thông tư 32 thì không quá 7 tiết, còn nội dung nào mà thông tư 32 chưa có thì cần phải dạy theo tăng cường. Có thể bố trí kế hoạch dạy học bượt quá 7 tiết đó. Đây là yêu ầu đặt ra theo Thông tư 85", ông Thái Văn Tài nêu vấn đề.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, nguyên tắc khi tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường là học sinh phải được thụ hưởng như nhau, không để học sinh vì điều kiện khó khăn mà không được học tập nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết 71-NQ/TW.

Những nội dung hoạt động giáo dục tăng cường thì nhà nước đảm bảo kinh phí. Kinh phí đó để chi trả cho thầy cô tham gia nội dung dạy tăng cường song chưa đủ định mức tiết dạy, còn nếu giáo viên đã đảm bảo đủ định mức tiết dạy thì được chi trả theo hình thức tiết phụ trội. Trong trường hợp nhà trường mời chuyên gia về giáo dục nội dung giáo dục tăng cường thì cũng lấy kinh phí này chi trả.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông cũng nhấn mạnh, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sẽ không yêu cầu phải giống nhau giữa các nhà trường. Tùy theo đặc thù từng nhà trường cần đánh giá, phù hợp với đối tượng học sinh, đội ngũ, cơ sở nguồn lực nhà trường. Nhà trường phải điều chỉnh lại kế hoạch giáo dục của trường khi triển khai.

"Ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với thời lượng từ 25-35 tiết/tuần, nhà trường được chủ động, học sinh được tạo điều kiện để tiếp cận giáo dục các nội dung tăng cường. Với bậc trung học phổ thông, nhà trường có thể khai thác ngay trong chương trình chuyên đề để xây dựng nội dung hoạt động giáo dục tăng cường, đảm bảo học sinh được thụ hưởng, giáo dục toàn diện", ông Thái Văn Tài dẫn chứng.

Trước mắt, ông Thái Văn Tài cho rằng, trong năm học 2026-2027, nhà trường linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đánh giá khả năng đáp ứng của nhà trường để xây dựng nội dung giáo dục tăng cường nhẹ nhàng theo điều kiện của trường, làm sao để học sinh được trải nghiệm nhiều hơn trên cơ sở vật chất hiện có của nhà trường. Sau đó chờ hoàn thiện thể chế của thành phố sẽ đưa tiếp thêm những nội dung tăng cường khác vào triển khai theo yêu cầu của Thông tư 85.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong xếp thời khóa biểu hoạt động giáo dục theo nhu cầu

Tại hội thảo, trước những băn khoăn của nhiều cán bộ quản lý về việc có được xếp hoạt động giáo dục theo nhu cầu vào thời khóa biểu chính khóa hay không, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông nhấn mạnh, điều này thuộc về trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường và nhu cầu học sinh đăng ký trong từng lớp học, song không để tình trạng phụ huynh học sinh phải bức xúc. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để giải quyết những vấn đề của trường và chịu trách nhiệm cho những vấn đề đó.

"Giả sử, lớp 5A ngay từ khi chuẩn bị cho năm học mới thì hiệu trưởng phải xác định rõ những học sinh cùng nhu cầu để xếp thóa khóa biểu, việc này giúp cho học sinh trong lớp được thụ hưởng thời khóa biểu khoa học, đảm bảo quyền lợi", ông Tài nêu ví dụ.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông đặc biệt nhấn mạnh thời khóa biểu không phụ thuộc hoàn toàn vào chương trình mà thuộc vào cơ cấu đội ngũ, học sinh và chương trình kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Do vậy, đối với Thông tư 85, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đưa ra những nguyên tắc chung, trong đó những nội dung nào học sinh được thụ hưởng đảm bảo theo hoạt động giáo dục tăng cường thì những hoạt động giáo dục theo nhu cầu không được "xâm phạm" vào cái chung đó.

"Trong phương án thiết kế thời khóa nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng nhà trường với phương án thiết kế của nhà trường. Cần phân định rõ khoảng thời gian tăng cường là cái chung, còn nhu cầu là cái riêng…" - ông Thái Văn Tài nêu.