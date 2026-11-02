Thông tư 63/2026: Từ 1/1/2027 cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính cũ, kể cả hàng đã tân trang

Từ ngày 1/1/2027, nhiều thiết bị công nghệ đã qua sử dụng như điện thoại, máy tính, máy ảnh và linh kiện sẽ không được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Quy định nằm trong Thông tư 63/2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành, xác định hàng hóa bị cấm theo mã số hàng hóa (mã HS).

Thông tư quy định danh mục sản phẩm công nghệ số, điện tử đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu. Danh mục áp dụng cho nhiều nhóm thiết bị điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông.

Ảnh minh hoạ.

Những nhóm thiết bị nào nằm trong danh mục cấm?

Theo danh mục ban hành kèm thông tư, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động cùng các bộ phận chức năng liên quan thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471 bị cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng.

Đối với thiết bị viễn thông, điện thoại thông minh, điện thoại di động và các sản phẩm truyền, nhận âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu qua mạng có dây, không dây, quy định áp dụng với nhóm mã HS 8517.

Như vậy, phạm vi điều chỉnh không chỉ gồm điện thoại và máy tính mà còn mở rộng sang nhiều thiết bị điện tử phổ biến khác.

Tân trang, sửa chữa có giúp thiết bị thoát diện cấm?

Một điểm đáng chú ý là phạm vi cấm không giới hạn ở thiết bị hoàn chỉnh. Bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc danh mục cũng không được phép nhập khẩu.

Việc sửa chữa, thay thế linh kiện hoặc tân trang để khôi phục chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới không làm thay đổi phạm vi áp dụng. Theo đó, sản phẩm công nghệ số đã tân trang vẫn bị cấm nếu mã HS nằm trong danh mục. Việc làm mới về hình thức hoặc khôi phục khả năng hoạt động không phải căn cứ để loại trừ khỏi danh sách cấm.

Cách xác định hàng hóa bị cấm theo mã HS

Việc xác định mặt hàng thuộc diện cấm dựa trên mã HS trong danh mục. Cụ thể, mức độ bao quát phụ thuộc vào cách thông tư liệt kê mã:

Nếu liệt kê ở cấp nhóm 4 chữ số, quy định áp dụng với toàn bộ mã HS 8 chữ số thuộc nhóm đó.

Nếu ghi phân nhóm 6 chữ số, phạm vi cấm bao gồm các mã HS 8 chữ số tương ứng.

Nếu xác định bằng mã HS đầy đủ 8 chữ số, chỉ sản phẩm thuộc mã cụ thể đó chịu sự điều chỉnh.

Ngoại lệ với thiết bị phục vụ công nghiệp bán dẫn

Không phải mọi thiết bị công nghệ đã qua sử dụng đều bị cấm nhập khẩu trong mọi trường hợp. Thông tư 63/2026 có quy định riêng với dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng phục vụ lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Các thiết bị dùng trực tiếp cho dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn, hoặc phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số có thể được nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật và không thuộc danh mục cấm.

Tuy vậy, mục đích sản xuất, nghiên cứu hoặc đào tạo không đồng nghĩa doanh nghiệp hay cơ sở nghiên cứu được tự động nhập khẩu mọi loại thiết bị công nghệ cũ. Việc nhập khẩu vẫn phải căn cứ điều kiện pháp lý và danh mục hàng hóa cụ thể.

Hàng đã được cấp phép trước 1/1/2027 xử lý ra sao?

Đối với sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước ngày 1/1/2027, việc nhập khẩu tiếp tục được thực hiện theo nội dung và trong thời hạn hiệu lực của văn bản cho phép.

Nhìn chung, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu nhập khẩu thiết bị công nghệ cũ cần đối chiếu mã HS của hàng hóa với danh mục kèm Thông tư 63/2026 trước thời điểm quy định có hiệu lực.