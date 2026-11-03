Thông tư 63/2026/TT-BKHCN: Từ năm 2027, thị trường điện thoại, máy tính cũ sẽ thay đổi ra sao?

Linh kiện điện tử đã qua sử dụng thuộc sản phẩm trong danh mục cũng nằm trong diện cấm nhập khẩu theo Thông tư 63/2026/TT-BKHCN.

Điện thoại, máy tính và sản phẩm công nghệ số tân trang thuộc diện cấm nhập khẩu

Theo Thông tư 63/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 27/10/2026, danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được quy định cụ thể theo mã số hàng hóa (mã HS). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 và thay thế Thông tư 11/2018/TT-BTTTT.

Danh mục bao gồm nhiều nhóm sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông. Trong đó, nhóm mã HS 8471 gồm máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng; nhóm 8517 gồm điện thoại và thiết bị truyền, nhận dữ liệu; nhóm 8525 gồm máy ảnh kỹ thuật số, camera và thiết bị ghi hình. Một số nhóm thiết bị in, máy photocopy, thiết bị âm thanh, màn hình và máy chiếu cũng thuộc danh mục.

Theo Điều 2 của Thông tư, các bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của sản phẩm thuộc danh mục cũng nằm trong diện cấm nhập khẩu.

Quy định này đồng thời áp dụng đối với sản phẩm công nghệ số tân trang có mã HS thuộc danh mục cấm. Đây là những sản phẩm đã qua sử dụng, được sửa chữa hoặc thay thế linh kiện nhằm khôi phục chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới.

Trường hợp danh mục quy định ở cấp nhóm 4 chữ số, toàn bộ mã HS 8 chữ số thuộc nhóm đó đều thuộc phạm vi điều chỉnh. Nếu quy định ở cấp phân nhóm 6 chữ số, các mã HS 8 chữ số nằm trong phân nhóm tương ứng cũng được áp dụng. Đối với mã HS được quy định cụ thể ở cấp 8 chữ số, phạm vi cấm chỉ áp dụng với mã hàng hóa đó.

Thông tư cũng quy định trường hợp ngoại lệ đối với dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số, đồng thời được sử dụng trực tiếp cho các dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Thị trường thiết bị cũ và linh kiện sửa chữa trước áp lực chuyển đổi nguồn cung

Từ ngày 1/1/2027, doanh nghiệp nhập khẩu điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm sẽ phải chuyển sang nguồn hàng khác. Một hướng thay thế là thu mua, trao đổi thiết bị cũ trong nước, từ người dùng cá nhân đến các doanh nghiệp thanh lý. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường phụ thuộc vào lượng thiết bị thu gom và chất lượng hàng hóa.

Đáng chú ý, quy định cấm còn áp dụng với linh kiện, phụ kiện và bộ phận đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc danh mục. Điều này có thể ảnh hưởng đến những đơn vị kinh doanh linh kiện tháo máy nhập khẩu và các cơ sở sửa chữa vốn sử dụng nguồn hàng này. Doanh nghiệp cần rà soát lại nguồn nhập, phân loại hàng hóa theo tình trạng sử dụng và mã HS để xác định chính xác sản phẩm thuộc diện cấm.

Thông tư 63/2026/TT-BKHCN không cấm hoạt động mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cũ trong nước mà tập trung kiểm soát hàng hóa thuộc danh mục khi nhập khẩu. Quy định mới đặt ra yêu cầu để doanh nghiệp rà soát nguồn hàng, linh kiện và quy trình nhập khẩu, trong khi mức độ tác động đến thị trường sẽ cần thêm thời gian để đánh giá.