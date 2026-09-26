Thông tư 39/2026/TT-BNNMT quy định danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường phải định kỳ chuyển đổi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư 39/2026/TT-BNNMT ngày 18/9/2026 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có hiệu lực của quyết định hoặc văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ tại vị trí công tác đó, do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Về điều khoản chuyển tiếp Thông tư nêu rõ, các trường hợp thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đã được phân công làm việc ở vị trí công tác đó trước ngày 2/11/2026 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục theo dõi, tính nối tiếp thời gian giữ vị trí công tác trước đó để rà soát, định kỳ chuyển đổi theo thời hạn quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2026.

DANH MỤC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2026/TT-BNNMT ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

TOÀN VĂN: Thông tư 39/2026/TT-BNNMT ngày 18/9/2026 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ĩnh vực nông nghiệp và môi trường phải định kỳ chuyển đổi