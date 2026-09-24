Thông tư 30/2026/TT-BXD, đặt an toàn của người dân lên hàng đầu

Hơn 16.000 chiếc xe Toyota nằm trong diện triệu hồi túi khí Takata vẫn đang lưu thông mỗi ngày. (Ảnh: HUYỀN VŨ)

Theo quy định kiểm định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, xe thuộc diện triệu hồi chưa khắc phục có thể vướng thủ tục đăng kiểm; chủ xe Toyota cần tra cứu số VIN (số nhận dạng phương tiện) và thay thế ngay nếu xe thuộc diện triệu hồi túi khí Takata.

Rủi ro chỉ được nhận diện khi tra cứu số VIN

Theo tài liệu điều tra và thông tin an toàn do Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) công bố, việc sản xuất không đúng quy cách có thể khiến cụm bơm khí của túi khí Takata bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Khi túi khí kích hoạt trong va chạm, áp lực khí có thể tăng bất thường, làm cụm bơm khí nứt vỡ; mảnh kim loại có thể xuyên qua túi khí đã bung và gây chấn thương nghiêm trọng cho người trong xe.

Cơ quan quản lý an toàn sản phẩm Australia ước tính khoảng 100 triệu xe trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi các đợt triệu hồi liên quan đến cụm bơm khí Takata - một trong những chiến dịch triệu hồi quy mô lớn nhất lịch sử ngành ô-tô.

Điểm đáng lo là xe thuộc diện ảnh hưởng thường không có dấu hiệu bất thường: không tiếng động lạ, không đèn báo lỗi và vẫn vận hành bình thường. Rủi ro chỉ bộc lộ khi túi khí phải hoạt động để bảo vệ người ngồi trên xe. Vì vậy, quan sát bên ngoài hoặc cảm giác lái không thể thay thế việc tra cứu chính thức bằng số nhận dạng phương tiện (VIN).

Tháng 6/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia dẫn báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô-tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tại Việt Nam, khoảng 137.000 xe thuộc diện triệu hồi liên quan đến túi khí Takata. Hơn 86.000 xe đã được kiểm tra và thay cụm bơm khí, tương đương hơn 60% số xe bị ảnh hưởng. Như vậy, tại thời điểm công bố, vẫn còn khoảng 51.000 xe (gần 40%) chưa hoàn tất chương trình.

Riêng Toyota, theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, còn khoảng 16.000 xe chưa hoàn tất kiểm tra, thay thế. Nhóm xe được khuyến cáo tra cứu gồm một số xe Vios, Yaris và Corolla Altis sản xuất trong giai đoạn 2008-2014. Tuy nhiên, mẫu xe và năm sản xuất chỉ có tính định hướng; VIN mới là căn cứ xác định một phương tiện cụ thể có thuộc diện triệu hồi hay không.

Các xe thuộc diện triệu hồi đều đã lăn bánh hơn một thập kỷ. Nhiều xe đã qua nhiều lần chuyển nhượng, thay đổi địa bàn sử dụng hoặc không còn bảo dưỡng thường xuyên tại hệ thống đại lý chính hãng. Thông tin liên hệ lưu tại thời điểm mua xe có thể không còn đúng với người đang sử dụng, khiến thư mời gửi theo địa chỉ ban đầu không đến được chủ xe hiện tại.

Đây là điểm nghẽn phổ biến của các chương trình triệu hồi kéo dài, nhất là với xe đã qua sử dụng. Người mua lại xe có thể không biết phương tiện từng nằm trong danh sách cảnh báo, trong khi xe vẫn vận hành bình thường, dẫn đến việc kiểm tra và thay thế tiếp tục bị trì hoãn.

Bên cạnh thông báo của nhà sản xuất, một số đơn vị cung cấp dịch vụ gắn với phương tiện cũng phát cảnh báo tới khách hàng. Toyota Việt Nam và VETC một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng lớn tại Việt Nam, có lợi thế kết nối thường xuyên với đông đảo chủ xe - đang phối hợp cùng Toyota Việt Nam đưa khuyến cáo tra cứu VIN qua các kênh số, bổ sung cho thông báo gửi theo địa chỉ cũ.

An toàn của người dân là mục tiêu hàng đầu

Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về kiểm định và chứng nhận an toàn kỹ thuật xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thể hiện rõ quan điểm: an toàn của người tham gia giao thông là ưu tiên trên hết. Theo quy định, hồ sơ phương tiện không được coi là đạt yêu cầu nếu xe có lỗi phát sinh trong quá trình thiết kế, chế tạo hoặc lắp ráp, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản hoặc ảnh hưởng xấu đến an toàn và môi trường; lỗi đã được nhà sản xuất công bố triệu hồi, đăng tải trên hệ thống thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhưng chưa được khắc phục.

Theo Thông tư 30/2026/TT-BXD, những chiếc xe nằm trong diện triệu hồi nếu không hoàn tất khắc phục sự cố sẽ chính thức không đủ điều kiện hoàn thành thủ tục đăng kiểm. (Ảnh: HUYỀN THANH)

Quy định cũng nêu rõ: nếu chủ xe xuất trình được tài liệu hợp lệ do nhà sản xuất hoặc đại lý, nhà phân phối được ủy quyền cấp, xác nhận phương tiện đã hoàn thành khắc phục, hồ sơ sẽ được xem xét theo quy định. Với chủ xe, điều cần lưu ý là giấy xác nhận đã hoàn thành khắc phục do đại lý chính hãng cấp cần được lưu giữ và mang theo khi làm thủ tục kiểm định. Thay túi khí vì thế không chỉ là việc xử lý một cảnh báo an toàn, mà còn liên quan trực tiếp đến hồ sơ pháp lý của phương tiện.

Có thể thấy, với quy định mới này, Bộ Xây dựng đã chuyển việc triệu hồi từ một khuyến cáo mang tính tự nguyện thành trách nhiệm gắn với điều kiện lưu hành, lấp đầy khoảng trống vốn khiến nhiều chương trình triệu hồi kéo dài nhiều năm.

Chương trình thay túi khí được thực hiện hoàn toàn miễn phí theo chính sách của Toyota Việt Nam

Chủ xe cần làm gì? Để bảo vệ an toàn cho bản thân và những người đồng hành, chủ xe Toyota Vios, Yaris, Corolla Altis sản xuất/nhập khẩu và phân phối trong giai đoạn 2008-2014, nên chủ động thực hiện hai bước sau: Bước 1 - Tra cứu số VIN. Truy cập công cụ kiểm tra chính thức của Toyota Việt Nam tại https://www.toyota.com.vn/dich-vu/kiem-tra-vin và nhập đầy đủ số khung (VIN, gồm 17 ký tự) để biết xe có thuộc diện triệu hồi túi khí Takata hay không. Bước 2 - Đặt lịch và đưa xe đến đại lý. Nếu kết quả cho thấy xe thuộc diện triệu hồi, chủ xe đăng ký tại liên kết do VETC công bố: (https://vetc.com.vn/vetc-x-toyota:-thong-bao-chuong-trinh-trieu-hoi-tui-khi-takata-danh-cho-chu-xe-toyota-n383.html), hoặc liên hệ trực tiếp đại lý Toyota gần nhất để hẹn trước. Đại lý kiểm tra và thực hiện chương trình hoàn toàn miễn phí theo chính sách của Toyota Việt Nam. Thời gian thực hiện có thể khác nhau tùy mẫu xe và tình trạng thực tế của phương tiện. Kênh hỗ trợ: Toyota Việt Nam 1800 1524 - VETC 1900 6010.

Một chiếc xe vẫn vận hành bình thường không đồng nghĩa túi khí an toàn khi xảy ra va chạm. Tra cứu VIN và đưa xe đến đại lý nếu thuộc diện triệu hồi là việc chủ xe nên làm sớm, khi chương trình thay thế vẫn được thực hiện miễn phí.